(Görüntülü) Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna çarptı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ iotomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen B.G. yönetimindeki 35 AF 6673 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarpması sonucu, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazanın ardından akaryakıt istasyonu çalışanları, elekrikleri keserek önlem aldı. Kazada, otomobil sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.Ö. yaralandı. Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılar, Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.