Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Uçak Teknisyeni Muhtar Adayı Oldu
Ekrem İmamoğlu: Terörün dili, dini ve ırkı olmaz
İmamoğlu Zellanda şehitlerine Eyüpsultan'da mevlid...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '18 Mart' mesajı
'57'nci Alay' korteji, Çanakkale yürüyüşünü sürdürüyor
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104'üncü...

(Görüntülü) Kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna çarptı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ iotomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana...

İZMİR'in Çiğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğ iotomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Anadolu Caddesi Balatçık Mezarlığı yakınındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hızlı olduğu iddia edilen B.G. yönetimindeki 35 AF 6673 plakalı otomobil, Çiğli istikametinden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çarpması sonucu, takla atarak akaryakıt istasyonuna çarptı. Kazanın ardından akaryakıt istasyonu çalışanları, elekrikleri keserek önlem aldı. Kazada, otomobil sürücüsü B.G. ve yolcu konumunda bulunan E.Ö. yaralandı. Takla atan otomobilin içerisinde sıkışan yaralılar, 110 AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslara alınan yaralılar, Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328