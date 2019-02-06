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(Görüntülü) Komşu kadın: Kıyamet koparcasına ses, gürültü vardı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın karşısındaki aparmanda yaşayan Cansu Küçükkaya dehşet anlarını anlattı. 15 dakika önce yıkılan binanın önünden geçip evine geldiğini anlatan...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,() Kartal'da çöken binanın karşısındaki aparmanda yaşayan Cansu Küçükkaya dehşet anlarını anlattı. 15 dakika önce yıkılan binanın önünden geçip evine geldiğini anlatan Küçükkaya, "Oturma odasına geçtim. Bir ses, gürültü... Depremden daha yüksek bir ses. Telefondaydım. O yüzden saati biliyorum. Saat 4'ü 3 geçe. Kıyamet koparcasına ses gürültü vardı. Tam öncesinde bu binaya bir çocuk giriyordu. Apartmana girmeden onu sevmiştim. Komşumuzun kızı. Tam o girdi. İçerde o da var. Her yer dumandı. Bina yıkılmış görüntüsü yoktu en başta. Toz dağılmaya başladı. 5 dakika sonra ambulansı aradım. Telefona baktım. Görüntü açılınca gördüm ki; bina yıkılmış. Hiç fakına varmadım. Binada 14 daire vardı." dedi.

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