(Görüntülü) Kolundan yaralandı, bebeğini kucağına alacağı günleri hayal ediyor

Selma KUNAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2,5 ay önce, çalıştığı mobilya atölyesinde iş makinesine kaptırdığı sağ elinin baş parmağı kopan, kolundan yaralanan İsmail Coşkun (25), geçirdiği başarılı operasyonlar sonucu artık parmağını oynatabiliyor, dirseğini bükebiliyor. Coşkun şimdi çocuğunu rahatlıkla kucağına alacağı günlerin hayalini kuruyor. Alanya'da mobilya ustası İsmail Coşkun, 2.5 ay önce çalışırken geçirdiği iş kazasında sağ elinin baş parmağı koptu. Mdf kaplama makinesinde iki merdane arasına elini kaptıran Coşkun, elini kurtarmak isterken bu kez de dirseğinin üst kısmından ağır yaralandı. İş arkadaşları tarafından Alanya Devlet Hastanesi'ne götürülen Coşkun, buradaki müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden El Cerrahı Op. Dr. Mehmet Ali Uysal tarafından ameliyata alınan Coşkun'un baş parmağı mikro cerrahi tekniğiyle yerine dikilirken, kolundaki yaralı bölgeye ise bacak derisinden alınan greft (yama) yapıldı. 'DAHA DA İYİ OLACAĞIM' Bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı olan Coşkun, 2,5 aylık zorlu günlerin ardından yavaş da olsa parmağını ve dirseğini hareket ettirebiliyor. Artık kendisini daha iyi hissettiğini ve 8 aylık bebeğini rahatlıkla kucağına alacağı günlerin hayalini kurduğunu belirten İsmail Coşkun, "Henüz parmağım tam kapanmıyor ama yavaş yavaş dirseği bükebiliyorum. Doktorum daha da iyiye gideceğimi söylüyor. Çok şükür bu hale gelebildim. Doktoruma çok teşekkür ederim" dedi. 'DOKTORUMUZ HEM PARMAĞI HEM KOLU KURTARDI' İsmail Coşkun'un 1,5 yıllık eşi, 8 aylık kızı İkra'nın annesi Bergüzar Coşkun ise eşini o halde gördüğünde çok korktuğunu ama güçlü durmaya çalıştığını söyledi. Baş parmağı kopan, kolundan ağır yaralanan eşi 8 saatlik ameliyattan çıkana kadar dua ettiğini belirten Bergüzar Coşkun, "Baş parmağının artık koptuğunu düşünmüştüm. Doktorumuz ameliyattan çıkınca çok umutlu konuştu. Allah razı olsun. Kolunu da parmağını da kurtardı. Şimdi fizik tedaviye başladık. Doktorumuz 'Fizik tedavi ile düzelecek' diyor. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz Allah'ın izniyle" diye konuştu. GÜNLÜK HAREKETLERİNİ YAPABİLECEK DURUMA GELDİ Hastanın kendisine getirildiğinde sağ ön kolda çift seviyeli ağır yaralanma ve baş parmağın kopuk vaziyette olduğunu belirten Opr. Dr. Mehmet Ali Uysal, yapılan operasyonları şöyle aktardı: "Hastada çift seviyeli yaralanma vardı ama damarında pıhtı da mevcuttu. Önce damarını açtık ve dolaşımı sağladık. Daha sonra mikroskop eşliğinde kan akımını sağlamak için damarlarını onardık. Sinir ve kirişleri onardık. Daha sonra baş parmağına dolaşım sağladık. Açık yaralarını kapattık. Şimdi ise hastamıza dirsek hareket açıklığını sağlayacağız, baş parmağın hareketlerini tamamlayacağız. 6 ay fizik tedavi görecek. Dirseğine biraz daha hareket kazandıracağız. Şu anda eklemi gayet iyi. Cildiyle ilgili ek girişimler yapacağız. Şu an baş parmağıyla ilgili de günlük hareketlerini mesela bardağı tutma gibi, onu sağlayabilecek durumda."