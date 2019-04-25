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(Görüntülü) Kocasını sevgilisine öldürtmüş

Zeki GÜNAL/İSTANBUL () Ümraniye'de garson olarak çalışan Barış Kaynak’ın 28 Ocak gecesi öldürülmesinin ardından yapılan çalışmalarda eşi Ş.K ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Z.K.Ö, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki...

Zeki GÜNAL/İSTANBUL () Ümraniye'de garson olarak çalışan Barış Kaynak’ın 28 Ocak gecesi öldürülmesinin ardından yapılan çalışmalarda eşi Ş.K ve eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Z.K.Ö, gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevkedildi. Ümraniye'de garson olarak çalışan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Barış Kaynak, 28 Ocak 2019 gecesi Kazım Karabekir Mahallesindeki evine girmek istediği sırada motosikletli bir saldırgan tarafından başına ateş edilerek öldürüldü. POLİS 3 AY BOYUNCA TAKİP ETTİ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kaynak'ı vurulmadan önce başında kask olan motorsikletli bir kişinin takip ettiğini belirledi. Takip eden kişinin Z.K.Ö (34) olduğu belirlendi. Cinayeti de Z.K.Ö'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, Kaynak'ın eşi Ş.K ve galerici Z.K.Ö'nün ilişki yaşadıkları belirlendi. Polisin yaptığı 3 aylık araştırmalarda iddialara göre, Ş.K ve Z.K.Ö ilişki yaşıyordu. Barış Kaynak'ı ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ş.K, eşinin eve geliş gidiş saatlerini Z.K.Ö'ye verdi. Yapılan tespitlerin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü operasyon başlattı. Z.K.Ö, H.Y, E.D, F.Y. İstanbul'da yakalanırken, eşi Ş.K Tokat'ta gözaltına alındı. Cinayette kullanılan motosiklete de el konuldu. Gözaltına alınan 5 kişi haklarındaki iddiaları kabul etmedi. Ş.K, ifadesinde, "Ben E.D ile olay tarihinde Tokat'taydım, ne ilgim olabilir." dediği öne sürüldü. Emniyette sorguya alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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