(Görüntülü) Kocasinan'da uzay ve havacılık tutkunlarına özel merkez

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ() Kocasinan Belediyesi Erkilet Mahallesi?ne Kocasinan Akademi Gençlik Merkezleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü kurarak uzay ve havacılık tutkunlarını bir araya getirdi. Kocasinan Belediyesi, rutin olarak devam eden asfalt, temizlik ve imar çalışmalarının yanı sıra Erkilet General Emir Mahallesi?nde bulunan Akademi Gençlik Merkezleri, Havacılık ve Uzay Bilimleri Üssü ile her yaş grubu havacılık tutkunlarına hizmet ediyor. Model Uçak ve İHA atölyesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Atölyesi, 3 D Sanal Gözlük Atölyesi ve Müslüman Bilim Adamları Atölyesi'nde temel ve uygulamalı eğitimler verilirken, model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçurulacağı öğretiliyor. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Tarihi bir mekan olan tesisimizde restorasyon çalışmalarını tamamladık ve General Emir Gençlik Merkezi olarak hizmete sunduk. Özellikle Uzay ve Havacılık Atölyesinde model uçak ve insansız hava araçlarının nasıl yapılacağı ve simülasyon eğitimiyle de nasıl uçurulacağı öğretiliyor. Ayrıca, geleceğimizin teminatı yavrularımız, özel olarak tasarlanan Astronomi ve Uzay Bilimleri sınıfında ise, gezegenler ve güneş sistemi hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgi sahibi olacaklar. Çocuklarımızın ufkunu açacak farklı konsept çalışmaların yer aldığı tesisimizde, geleceğin insansız hava araçlarını yapacak uçak mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştireceğiz dedi Geleceğin mühendislerinin ve pilotlarının yetişmesine katkı sunmayı hedefleyen kurs hakkında açıklama yapan havacılık eğitmeni Hüseyin Gülen "Öğrencilere temel düzeyde tasarlama ile başlayıp, yapmak ve uçurmak kısmına kadar eğitim veriyoruz. Üretimde ,köpük, alüminyum ve ahşaptan başlamak suretiyle ilerleyen zamanda, 3 boyutlu yazıcıdan devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kullandığımız malzemeleri kendimizi üretiyoruz. İlkokul seviyesinden başlayıp akademik seviyeye kadar eğitim danışmanlığı veriyoruz. Burada İnsansız Hava Aracını (İHA) öğretme nedenini şöyle açıklayabiliriz; İHA?lar Türk Silahlı Kuvvetlerinde, silah sanayinde ve gelişen sanayi de ön planda geliyor. Nedeni, uçakta en yeni gelişmelerin İHA'lar da denenmesidir. Biz öğrencilerimize temel seviye gösteriyoruz. Daha sonra bunu uygulamaya koyuyoruz ki ,havacılık sanayisi gelişsin. Şu an yaz okulunda 35 öğrenci havacılık ve İHA alanında eğitim alıyor. İHA ile ilgili vitoil olarak drone gibi dikine kalkıp inebilen hava araçları var. Bu gibi çalışmalarımız da var. Sonrasında da başkalaşım projesinin çalışmalarını yapacağız. Lise öğrencileri içinde TÜBİTAK destekli tasarla yap yarışmalarına hazırlıyoruz. Ayrıca, savaşan İHA kategorisinde katılacağımız yarışmalar var" diye konuştu.