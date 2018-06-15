(Görüntülü) Koçarlı'ya özgü lezzet 'künarlı pide'

Burhan CEYHAN / AYDIN, () AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde işletmeci 38 yaşındaki Alaattin Yamaç, ilçenin gözde ürünlerinden özel çam fıstığının içi olan künardan yaptığı pideyle ilgi topluyor. Müşteriler bu lezzeti beğenirken, talebin yoğun olması Yamaç'ın yüzünü güldürdü. Koçarlılı pide ustası yaptığı Alaattin Yamaç, 5 yıl önce hizmete açtığı işletmesinde yaptığı pide çeşitleriyle müşterilerin ilgi odağı oldu. 20 çeşit pide yapan Yamaç, en önemli pide çeşidinin Koçarlı'ya özel çam fıstığının içi olan künardan yapılan tahinli ve künarlı pide olduğunu söyledi. İSTANBUL'DAN DAHİ SİPARİŞ VAR İşini çok sevdiğini belirten Yamaç, "Aydın'ın ilçelerinin yanı sıra İzmir ve çevre illerden de çok gelen oluyor. Özel müşterilerimiz var. İstanbul'dan Didim'e gelen müşteri, uçağa binmeden önce bizi arayarak pide siparişini veriyor. İzmir'de indikten sonra Koçarlı'ya uğrayarak, pidesini alıp gidiyor. Bu şekilde çok müşteri var. İstanbul'dan dahi siparişimizi alabiliyoruz" dedi. "İSTEĞE BAĞLI 20 ÇEŞİT PİDE YAPABİLİYORUZ" Çeşit fazlalığıyla müşterileri memnun ettiklerine değinen Yamaç, "Burada en çok tüketilen pide kıymalı, kıymalı yumurtalı, kuşbaşılı ve peynirli. Bunun yanında künarlı pidemiz var. Koçarlı ve bizim işletmemize özgüdür. Çam fıstığından olan künarlı pideyi, tahinli çeşitlerde kullanıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz çok lezzetli olduğunu söylüyorlar. Künar sayesinde de pidemizi tatmış oluyorlar. Koçarlı pidesine dışardan çok büyük talep var. Bu çeşitler içerisinde kesitlisinden, peynirlisine, şekersiz tahinli ve vejetaryenler için kesikli pide yapıyoruz. 20 çeşide kadar çıkarabiliyoruz. Müşterinin isteğine göre yapıyoruz. Geldiklerinde çok lezzetli buluyorlar. Her yaşa hitap eden pide yapmaktayız" dedi.