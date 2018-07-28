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(Görüntülü) Kocaeli'yi sağanak vurdu, mahsur kalan 24 kişi kurtarıldı (6)

BALLIKAYALAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE DE KURTARILDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda mahsur kalan 4 kişilik aile de ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı....

BALLIKAYALAR'DA MAHSUR KALAN 4 KİŞİLİK AİLE DE KURTARILDI



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrasında Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda mahsur kalan 4 kişilik aile de ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Ailenin kurtarılması ile birlikte bölgeden kurtarılan kişi sayısı 24'e ulaştı.















Kocaeli'de etkili olan yoğun yağıştan en fazla etkilenen bölge Ballıkayalar Tabiat Parkı oldu. Bölgede etkili olan yağıştan dolayı mahsur kalan 20 kişi itfaiye ve AFAD'ın çalışmaları ile kurtarılmıştı. Park içerisinde mahsur kalan 4 kişilik bir aile olduğu bilgisini alan ekipler, aileyi bulmak için yaklaşık 3 saatlik bir çalışma yürüttü. Ailenin bulunduğu noktaya ulaşan AFAD ekipleri, Ercan Parmaksız ve ailesini patika bir yoldan geçirerek bota bindirdi. Bot ile tabiat parkının girişine getirilen aile buradan kendi araçları ile ayrıldı.















AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Parmaksız, "Bir anda yağmur çok kötü bastırdı. Sonra doluya yakalandık. Ağaç ararken derenin debisi aniden yükseldi. Orada mahsur kaldık. Tepeye, dağlara çıktık. Ancak öyle kurtulabildik. 4 kişiydik. Saat 6'da başladı. 5 saattir mahsur kaldık. AFAD kurtardı. Sağ olsunlar. İtfaiye de geldi. Bizi dağların arasından geçirdiler. Daha sonra botla karşıya geçirip oradan aldılar. Herhangi bir şeyimiz yok. Hepsine tekrar teşekkür ederim" dedi.















VALİDEN YENİ TWEET















Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da, daha önce kurtarılan kişi sayısının 20 olduğunu belirterek twitter'dan paylaşımda bulunmuştu. Vali, 4 kişilik ailenin de kurtarılması üzerine yeni bir tweet atarak şöyle dedi:















"Gebze Ballıkayalar bölgesinde mahsur kalan toplam 24 kişi kurtarılmıştır. Başka mahsur kalan kimse bulunmamaktadır."


 

 

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