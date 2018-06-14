(Görüntülü) Kocaeli'nde bayram trafiği yoğunluğu

RAMAZAN Bayramı'nı tatil bölgeleri ve memleketlerinde geçirmek için araçlarıyla yola çıkanlar, TEM yolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde öğle saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Sıcaktan bunalan sürücüler ve beraberindekiler otoyol üzerindeki dinlenme tesislerinde mola verdi. Ramazan Bayramı nedeniyle dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar yoğunluğun devam ettiği TEM yolu Kocaeli geçişinde, öğle saatlerinde tekrar yoğunluk başladı. Hava sıcaklığı 29 dereceye ulaşınca, bunalan sürücüler, kendilerini dinlenme tesislerine attı. İzmit Hatipköy geçişinde yolun 3 şeritten 2 şeride düşmesi nedeniyle, trafik bu bölgede zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik ekipleri, dinlenme tesislerinden çıkan araçlara kontrollü geçiş verdi. 16 FERİBOT KARŞILIKLI SEFER YAPIYOR İstanbul'dan yola çıkıp Yalova, Bursa ve İzmir yönüne gitmek isteyen ve İzmit Körfezi'ni dolaşmak istemeyen sürücüler Osmangazi Köprüsü ve Gebze Eskihisar-Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotları kullandı. Ek seferlerle birlikte 16 feribot bayram boyunca karşılıklı olarak sefer yapacak. Şu an itibarıyla feribot iskelelerinde herhangi bir yoğunluk yaşanmazken, akşam saatlerinde kara yolu ve deniz yolunda hareketlilik yaşanabileceği belirtildi. SICAK HAVA ETKİLİYOR İstanbul'dan ailece Diyarbakır'a gittiklerini söyleyen Mehmet Nesih Kutlu, "İstanbul'dan yola çıktık ve Kocaeli'ne kadar çok rahat geldik. Bazı 2 şeride düşen yerlerde birikmeler oluyor. 15-16 saatte Diyarbakır'a ulaşmayı umuyoruz. Havanın sıcak olması bizi çok etkiliyor. Onun için sık sık dinlenme tesislerinde mola veriyoruz" dedi. Antalya'ya tatil yapmaya gittiklerini söyleyen Mina Cuma ise "Irak'tan tatil için yola çıktık. Hava çok sıcak ve tatil yapmaya Antalya'ya gidiyoruz. Bayram boyunca Türkiye'de kalacağız" diye konuştu.