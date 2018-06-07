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(Görüntülü) Kocaeli'de yağmur su baskınlarına neden oldu

KOCAELİ'de, aniden etkili olan yoğun yağmur hayatı felç etti. Yollar suyla kaplanırken, D-100 Karayolu'nda bazı kesimlerde trafik tek şeritten sağlandı. Bazı binaların bodrum ve zemin katları ile iş yerlerini ise su bastı. Saat 22.30...

KOCAELİ'de, aniden etkili olan yoğun yağmur hayatı felç etti. Yollar suyla kaplanırken, D-100 Karayolu'nda bazı kesimlerde trafik tek şeritten sağlandı. Bazı binaların bodrum ve zemin katları ile iş yerlerini ise su bastı.

Saat 22.30 sıralarında, gök gürültüsü ile birlikte aniden başlayan yağmur, yaklaşık yarım saat yoğun şekilde devam etti. Yağmur nedeniyle D-100 Karayolu'nda bazı yerlerde yol suyla kaplandı. Bu kesimlerde trafik tek şeritten ulaşım sağlandı. Yoğun yağmur nedeniyle bazı binaların zemin ve bodrum katları ile iş yerlerine sular altında kaldı. Cadde ve sokaklar sularla kaplandı. Kocaeli Devlet Hastanesi'nin bahçesi suyla doldu. İtfaiye ekipleri motorlarla suyu çekerken, suyla dolan  yollarda da çalışma yaptı. Gölcük ile Körfez'de bir binanın çatısına yıldırım düştü. İtfaiye ekipleri yıldırımların düştüğü binalara müdahalede bulundu.

 

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