Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yollar sularla kaplanınca araçlar ilerlemekte zorlandı. Bugün öğle saatlerinde İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde etkili olan sağanak, birçok yerde su baskınlarına neden oldu. D-100 Karayolu üzerinde bulunan alt geçitlerde oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı. İzmit Tren Garı önünde tramvay yolu üzerinde oluşan su birikintisi nedeniyle tramvay seferleri kısa süreli durduruldu. Tramvay yolunda biriken su vidanjör yardımıyla çekildi. Birçok ev ve iş yerini su bastı. İSU ve itfaiye ekipleri su baskınlarının yaşandığı bölgelerde suları çekmek için uğraştı. Yoğun yağıştan kaçmaya çalışan vatandaşlar ise otobüs duraklarına ve saçakların altlarına sığındı.
(Görüntülü) Kocaeli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),() - KOCAELİ'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yollar sularla kaplanınca araçlar ilerlemekte zorlandı. Bugün öğle saatlerinde İzmit, Kartepe, Derince ve Körfez ilçelerinde...
19 Haziran 2018 Salı 16:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.