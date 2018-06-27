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(Görüntülü) Kocaeli'de 'kötü koku' rahatsız etti

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evlerin içine kadar giren kötü koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar itfaiye ve AFAD'ı aradı. İtfaiye ekipleri mahalledeki rögar kapaklarından içeriye köpüklü su basıp kokuyu dağıttı. Bir fabrikanın...

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, evlerin içine kadar giren kötü koku rahatsızlık yaratırken, vatandaşlar itfaiye ve AFAD'ı aradı. İtfaiye ekipleri mahalledeki rögar kapaklarından içeriye köpüklü su basıp kokuyu dağıttı. Bir fabrikanın kanalizasyon sistemine atıklarını boşalttığı değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi sakinleri iki gündür doğal gaza benzettikleri yoğun bir koku nedeniyle rahatsız oldu. Vatandaşlar kokunun artması üzerine AFAD ve itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, çevrede bulunan bir fabrikanın atıklarını kanalizasyon sistemine boşalttığı, atık maddenin solvent içerikli olduğu ihtimali üzerinde durdu. Fakülte Caddesi'nin ulaşıma kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri köpüklü basınçlı suyu rögar kapaklarından içeriye basıp kokuyu dağıttı.

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