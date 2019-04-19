(Görüntülü) Kocaeli'de, FETÖ'nün TSK yapılanmasında 8 kişi adliyede

Kocaeli'de, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 üsteğmen, 7 astsubay ve 7 askeri eski öğrenci olmak üzere 15 kişi için gözaltı kararı verildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1'i meslekten ihraç edilen, 7'si görevde olan 8 asker ile 7 askeri eski öğrenciyi gözaltın almak için Salı günü Kocaeli, İstanbul, İzmir, Çanakkale, Burdur, Ankara, Balıkesir, Bursa ve Denizli'de operasyon düzenledi. 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişi bugün Kocaeli Adliyesi?ne sevk edildi.