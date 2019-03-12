(Görüntülü) Kocaeli'de camilerden siren çaldı

KOCAELİ, () - KOCAELİ'de merkezi ezan sistemine entegre edilen siren sistemi, test edildi. Camilerden önce uyarıda bulunulurken, daha sonra sirenler çaldı.



Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında geçen 23 Kasım'da imzalanan protokol ile siren sistemi merkezi ezan sistemine entegre edildi. ASELSAN tarafından üretilen telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle sistem bugün saat 14.00'te test edildi. Camilerin ses sisteminden siren sistemi ile ilgili gerekli uyarı yapıldıktan sonra acil durumlarda ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Sokaklarda bulunan vatandaşlar ise, camilerden yapılan uyarıları dikkatle dinledi, cep telefonundan internet sitelerine girerek sistemle ilgili bilgi edinmeye çalıştı.



Siren sistemi hakkında bilgi veren Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekoğul şunları söyledi: "Eski siren sistemlerinin yeni yerleşim yerlerinde ve Gebze bölgesinde bulunmaması, arıza yaptıklarında tamirinin mümkün olmaması ve bu nedenle gitgide sistem sayısında azalma yaşanması dolayısıyla çözümü zaten kurulu olan ezan sisteminin kullanılabilmesinde bulduk. Yerleşim yeri anlamında ilimizin yüzde 30-40'ına hitap eden sistem, artık 1200 cami aracılığıyla en az yüzde 95 ulaşılabilirlik kapasitesi barındıran bir sisteme dönüşmüş oluyor. Ayrıca bu sistemde sesli anons da yapılabilecek."