Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği raporu açıklandı
Türkiye'nin 2018 yılı hava kirliliği...
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Kılıçdaroğlu'na, Bakan Soylu'ya hakaretten fezleke
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu anlar yaşadı
Üniversite de yangın, Öğrenciler korkulu...
Dolar 5.44, euro 6.12 ve sterlin 7.08 lirada
Dolar 5.44, euro 6.12 ve...

(Görüntülü) Kocaeli'de camilerden siren çaldı

KOCAELİ, () - KOCAELİ'de merkezi ezan sistemine entegre edilen siren sistemi, test edildi. Camilerden önce uyarıda bulunulurken, daha sonra sirenler çaldı. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında...

KOCAELİ, () - KOCAELİ'de merkezi ezan sistemine entegre edilen siren sistemi, test edildi. Camilerden önce uyarıda bulunulurken, daha sonra sirenler çaldı.

Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında geçen 23 Kasım'da imzalanan protokol ile siren sistemi merkezi ezan sistemine entegre edildi. ASELSAN tarafından üretilen telsiz sisteminin 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle sistem bugün saat 14.00'te test edildi. Camilerin ses sisteminden siren sistemi ile ilgili gerekli uyarı yapıldıktan sonra acil durumlarda ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Sokaklarda bulunan vatandaşlar ise, camilerden yapılan uyarıları dikkatle dinledi, cep telefonundan internet sitelerine girerek sistemle ilgili bilgi edinmeye çalıştı.

Siren sistemi hakkında bilgi veren Kocaeli AFAD Müdürü Salim Tekoğul şunları söyledi: "Eski siren sistemlerinin yeni yerleşim yerlerinde ve Gebze bölgesinde bulunmaması, arıza yaptıklarında tamirinin mümkün olmaması ve bu nedenle gitgide sistem sayısında azalma yaşanması dolayısıyla çözümü zaten kurulu olan ezan sisteminin kullanılabilmesinde bulduk. Yerleşim yeri anlamında ilimizin yüzde 30-40'ına hitap eden sistem, artık 1200 cami aracılığıyla en az yüzde 95 ulaşılabilirlik kapasitesi barındıran bir sisteme dönüşmüş oluyor. Ayrıca bu sistemde sesli anons da yapılabilecek." 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328