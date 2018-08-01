(Görüntülü) Kocaeli'de 5. plaja mavi bayrak verildi

Alişan KOYUNCU KANDIRA(Kocaeli)- KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde bulunan Kumcağız Plajı'na Mavi Bayrak verildi. Kumcağız ile birlikte Kocaeli'deki Mavi Bayrak sahibi plaj sayısı 5'e yükseldi.Bir sanayi kenti olarak ön plana çıkan Kocaeli, doğasıyla da öne çıkmaya başladı. Kandıra ilçesinin Karadeniz'e kıyısında bulunan plajları her haftasonu ziyaretçi akınına uğrarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile Kumcağız Plajı da Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Daha önce Kandıra ilçesindeki Cebeci, Kerpe ve Bağırganlı ile Karamürsel ilçesi Altınkemer Halk Plajlarına sunulan Mavi Bayrak, gerekli şartları taşıması nedeniyle erkezi Danimarka Kopenhag'ta bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı(FEE) tarafından Kandıra Kumcağız Plajı'na da verildi. Kumcağız Plajının Mavi Bayrak alması ile ilgili konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ?Türkiye güzel, ülkemiz güzel, cennet misali bir ülkede yaşıyoruz. Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri Kocaeli'dir. Sanayi kenti, liman kenti, üretim kenti olmasına rağmen doğal güzelliklerini insanlar keşfetmediği için bilinemiyor. Kocaeli'nin plakası sanayi deniyor, Kocaeli'nin çok mükemmel bir coğrafyası var. Karadeniz sahilleri ayrı bir güzel, İzmit Körfezi ayrı bir güzel, Samanlı Dağları ayrı bir güzel, Sapanca Gölü ayrı bir güzel hepsinin ayrı ayrı güzellikleri var. Ormanlarımızın, sahillerimiz cennet gibi. Araplar buraya gelip 'siz şu anda cenneti yaşıyorsunuz' diyorlar. Fakat insan eliyle bazı yerler bozulmuş ve tahrip edilmiş eğer doğayı bozmazsanız, tahrip etmezseniz doğa zaten kendini yeniliyor ayrı bir güzellik sunuyor. Kocaeli'de bu güzellikler var Allah'a şükür. 82 kilometre Karadeniz sahilimiz var Kandıra'da, inanarak söylüyorum bunlar dünyanın en güzel sahilleri. Fransa'dan İspanya'dan, İngiltere'den, Almanya'dan bütün oraların sahillerinden daha temiz şu an bizim sahillerimiz. Kumu daha güzel, güneşi daha güzel, tadına doyum olmaz. Yeşil ve maviyi buluşturduğumuz en güzel noktalar buralar. Tabii mavi bayrağın 33 tane kriteri var bu kriterlerden biri eksik olursa mavi bayrağı vermezler. Çok şükür biz bu kriterleri sağlayıp Kumcağız sahilinde mavi bayrak almaya hak kazandık dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında Karamürsel Altın kemer Halk Plajı ile ilk mavi bayrağını aldı. 2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Büyükşehir Belediyesi, 2015'te de bu iki mavi bayrağı korudu. 2016 yılında Mavi Bayrak Jürisi tarafından Kandıra Kerpe Plajı mavi bayrağa layık görülürken, 2017 yılında Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, yapılan değerlendirme sonucunda Bağırganlı Halk Plajı'na da Mavi Bayrak verilmişti.