(Görüntülü)Koca şiddetinden kaçan 2 kadına devlet sahip çıktı

SİİRT'te, eşlerinden gördükleri şiddet nedeniyle sığınma evinde kalan 2 kadın ile çocukları, valilik ve belediye tarafından sağlanan eve çıktı. Vali ve belediye yetkilileri, ihtiyaçları devlet tarafından karşılanan kadınların evine giderek iftar yaptı. Ö.K. ve E.Y., yaşadığı şehirleri terk ederek 2 yıl önce geldikleri Siirt'te, çocuklarıyla birlikte kadın sığınma evinde kalmaya başladı. Valilik ve belediye, aynı kaderi paylaşan 2 kadına bir ev kiralayarak, onlara maddi, manevi destek oluyor. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Belediye Başkanı Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, 2 kadını ziyaret ederek, birlikte yer sofrasında iftar yaptı. Vali Atik ve beraberindekiler, Ö.K. ve E.Y. ile çocuklarıyla yakından ilgilendi. Ö.K. ve E.Y., Vali Atik ve Belediye Başkan Vekili Taşkın'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. 'VALİ BİZE EV KİRALADI' Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle kadın sığınma evine iki çocuğu ile sığınan Ö.K, "Ben eşimle 9 yıl evli kaldım. Eşim bana 9 yıl boyunca şiddet uyguladı. Bu yüzden hayati tehlikem olduğu için Siirt'e geldim ve burada 6 ay sığınma evine iki çocuğumla yerleştim. Gördüğüm şiddet nedeniyle boşanma davası açtım, davam halen sürüyor. Ancak eşim boşanmayı kabul etmiyor. Şiddet ve inat için boşanmak istemiyor, sevdiğinden değil. Gördüğüm eziyetten sonra bana ve çocuklara sahip çıkılması, beni tekrar hayata bağladı. Siirt Valisi ve eşi bize bir ev kiraladı, eşyalarımız temin etti. Şimdi şiddetten uzak bir yerde, çocuklarım ile yaşıyorum ve çok mutluyum" diye konuştu. 'İKİ AYLIK HAMİLEYKEN GELDİM' Ö.K. ile aynı kaderi paylaştıkları ve bu yüzden aynı evde yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu belirten E.Y., ik aylık hamileyken Siirt'e geldiğini ifade ederek, "Ben 6 yıl evli kaldım, 3 çocuğum var. Eşim çalışmıyordu, çok sorumsuz bir insandı. Sürekli farklı şehirlere gidip çalışıyordu ve aylarca gelmiyordu. Geldiği zaman ise kazandığı parayı kendi keyfine harcıyordu. Çocuklarım ile beraber hep bir mücadele içine girdim ve kendisi hiç yanımızda yoktu. Ben eşimden defalarca şiddet gördüm, attığı dayaklar ile ilgili raporlar var. En son olarak kızım ve beni dövdü ve evi terk ettik artık. İki yıl oldu boşanalı, şimdi daha huzurluyuz" dedi. 'AİLEM ÇOCUKLARIMI KABUL ETMEDİ' Eşinden gördüğü şiddet nedeniyle ailesine sığınmak istediği ancak ailesinin çocuklarını kabul etmemesi üzerine sığınma evine yerleştiğini belirten E.Y., "Aile maddi manevi yanında durmak istedi. Bana, 'Sana bakmayana sen niye bakıyorsun ? Onların çocukları büyüyüp onlara yetişecekler, o çocuklara bakma' dediler. Onlar bana o tepkiyi gösterince ben ailemin yanına da gitmedim. Kendim tek başıma iki çocuk ve karnımda bebeğim vardı. O zaman iki yıl önce ve bu şekilde kadın konuk evine gidip yerleştik. Ben devlet ile ayakta duruyorum. Bana yapılan destekler ile ayaktayım. Devletin valiliği ve belediyenin desteği sayesinde 3 çocuk ile hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan, kimseye el açmadan çocuklarımı büyütüyorum. Allah valimizden razı olsun. Bugün de bizim iftar soframıza gelmişler, Allah onları başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. Eşlerinden şiddet gören ve aynı kaderi paylaşan Ö.K ile E.Y. için Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı çocuk ve bakım aylığı bağlanırken, Siirt Belediyesi de, giyim, erzak yardımının yanı sıra ev eşyaları temin ederek aileye destek oldu. Vali Atik ve beraberindekiler daha sonra, Ö.K. ve E.Y.'nin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.