(Görüntülü) Kliniğe 'kedim sondaya mahkum kaldı' davası

GAZİANTEP'te, alçı ve boyama işleri yapan Çetin Talay'ın (28) sahibi olduğu 2,5 yaşındaki 'Mini' isimli Van kedisi, geçen Mayıs ayında beşinci kattaki evlerinden düştü. Talay, götürdüğü klinikte yanlış tedavi uygulanması sonrası kedisinin bir ayağının sakat, kuyruğunun cansız, kalın bağırsak ve idrar kesesinin zarar gördüğünü iddia etti. Tedavinin ardından kedisinin ömür boyu idrarını yapmak için sondaya mahkum kaldığını ve bunun böbreklere zarar vermesiyle hayvanın ömrünün kısaldığını öne süren Talay, ameliyatı yapan klinik ve veteriner hakkında avukatı aracılığıyla maddi ve manevi tazminat davası açtı. Aslen Vanlı olan Çetin Talay, memleketinden getirdiği ve 'Mini' ismini verdiği kedisiyle birlikte yerleştiği Gaziantep'te yaşamını sürdürmeye başladı. Alçı ve boyama işleri yapan Talay, geçen Mayıs ayında evinde oturduğu sırada kedisi beşinci kattan düştü. Çetin Talay, kedisini tedavi için bir kliniğe götürdü. Veterinerler tarafından yapılan ilk müdahalede iç kanaması durdurulan kedinin, ileri tedavi için Ankara veya Hatay'daki hayvan hastanelerine götürülmesi gerektiği belirtildi. Talay, daha sonra kedisini kentteki başka bir kliniğe götürdü. Burada da tedavisi yapılan kedinin omurilik kemiğinin hasar gördüğü ve acil ameliyat olması gerektiğini belirten veteriner, Ankara'ya gideceğini ve Talay'ın istemesi durumunda kedisini de beraber götürüp ameliyat ettirebileceğini söyledi. Talay'ın kabul etmesinin ardından iddiaya göre veteriner kediyi beraberinde Ankara'ya götürdü, ameliyat ettirerek Gaziantep'e döndü. 'SONDAYA MAHKUM KALDI' Talay, aradan geçen süre içerisinde kedisinin tam olarak iyileşemediğini ve vücudunda kalıcı hasarlar bulunduğunu fark etti. Farklı kliniklere gittiğinde ameliyatın sırt yerine karın bölgesinden yapılmasının iç organlar ile beyne giden sinirlerde hasar bıraktığı söylendi. Kedinin bundan sonra idrarını sonda ile yapabileceğini ve bu durumun böbreklerine zarar vereceği için ömrünün de kısaldığının belirtilmesi üzerine Çetin Talay, ameliyatı yapan klinik ve veteriner hakkında maddi ve manevi tazminat davası açtı. Avukata başvuran ve konuyla ilgili şikayetini dile getirerek dava açan Talay, amacının Mini isimli kedisi üzerinden para kazanmak değil, duyarlılık oluşturmak olduğunu söyledi. Mini'nin tedavi sürecinde 20 bin lirayı aşkın harcama yaptığını ama kendisini üzen kısmın bundan sonraki süreçte kedisinin sondaya mahkum ve ömrünün kısalması olduğunu belirterek, "Bu konuda bilinç oluşturmak istiyorum. Kedilerin de birer canlı olduğunu ve yaşam hakkına sahip olduklarını herkes bilmeli. Amacım bu işten kazanç sağlamak değil aksine koruma altında olan ve evladım gibi sevdiğim kedimi bu hale getirenlerin bedelini ödemesi" dedi. Çetin Talay'ın avukatı Merve Kızılaslan ise müvekkilinin başvurusu üzerine yargı yoluna gittiklerini belirterek, "Mini'ye yanlış tedavi uygulandığı için yaşamını doğrudan etkileyecek problemler ortaya çıkmış. Yaptığımız araştırmada ameliyatta veterinerlerin hizmet kusuru olduğunu anladık. Delillerimizi toplayarak maddi ve manevi tazminat davası açtık. Amacımız asla Mini üzerinden gelir elde etmek değil, hayvan haklarını savunmaktır" diye konuştu.