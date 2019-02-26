(Görüntülü) Klasik müziği duyan çöpünü dışarı çıkarıyor

Aslı DURAN-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() ANTALYA'nın tarihi Kaleiçi semtinde çöpler, klasik müzik eşlğinde toplanıyor. Müziği duyanlar, çöplerini poşete koyup dışarı çıkarıyor. Muratpaşa Belediyesi, Kaleiçi'nde tarihi dokuya zarar vermemek için 5 yıl önce çöp konteynerlerini ortadan kaldırdı. Belediye temizlik ekipleri, barok ve klasik müzik repertuarının en ünlü örneklerinden İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin 'Dört Mevsim' eserinin çalındığı çöp araçlarıyla bölgenin çöplerini taşımaya başladı. Klasik müziği duyan bölge esnafı ve vatandaşlar, çöplerini poşete koyup dışarıya çıkarıyor. Muratpaşa Belediyesi temizlik görevlileri ise çöpleri alarak çevredeki kötü koku ve görüntüyü engelliyor. Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kontrolörü Levent Tosun, bu sistemi Kaleiçi'nin tarihine zarar vermemek için başlattıklarını, görsel kirliliği azaltmak için çöp konteynerlerini kaldırdıklarını anlattı. Levent Tosun, ?Müzikli yayınla çöp toplama sistemini başlattık. Vivaldi'nin eseri çalıyor. Buranın tarihi dokusuna, turistik özelliklerine binaen böyle bir çalışma yaptık. Halkımız memnun. Sabah 09.00-10.00, akşam 18.00-19.00 saatleri arasında aracımız müzik sesiyle beraber geliyor. Müzik sesini duyanlar çöplerini dışarı çıkarıyor ve doğrudan çöplerini alıyoruz. Belediyemiz açısından da temiz, düzenli çağdaş bir temizlik çalışması oluyor diye konuştu. 'MÜZİĞİ DUYAN ÇÖPLERİNİ DIŞARI ÇIKARIYOR' Her gün Kaleiçi sokaklarında klasik müzik eşliğinde çalışan temizlik görevlileri Durmuş Yağmur, Veli Yağmur ve şoför İbrahim Gökşen, bölgedeki esnafın ve vatandaşların çöp poşetlerini küçük çöp aracına yerleştirdiklerini anlattı. Esnafa ve gelen turistlere hizmet ettiklerini anlatan İbrahim Gökşen, ?Dışarıdaki çöpleri dağılmadan toplayıp, düzenli bir şekilde sürüyoruz. Turistler bu müziği çok seviyor. Bölgede yaşayanlar müziği duyunca çöplerini dışarı çıkarıyor diye konuştu. BÖLGE ESNAFI VE TURİSTLER UYGULAMADAN MEMNUN Klasik müzikle çöp toplama işinden memnun olduğunu söyleyen bir restoran çalışanı Mehmet Koçak, ?Müzik sesini duyduğumuz zaman çöplerimizi hazırlayıp dolu kovalarımızı dışarı çıkarıyoruz. Gayet güzel bir sistem dedi. Antalya'yı Japon arkadaşıyla birlikte gezen Adnan Zingal, ?Çok güzel bir uygulama, yanından geçerken çok sempatik geliyor. Ben de arkadaşıma 'Antalya'da çöpler müzikle toplanıyor' diye anlatıyordum. Arkadaşım da Japonya'da aynı stil kamyonların çöp topladığını, ancak bu tarz müzik duymadığını, bunun çok ilginç olduğunu söyledi dedi.