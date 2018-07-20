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(Görüntülü) KKTC'de şafak nöbeti

KIBRIS Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44'üncü yıl kutlaması, adaya barış...

KIBRIS Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) vatandaşlar meşalelerle şafak nöbeti tuttu. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44'üncü yıl kutlaması, adaya barış ve huzuru getiren barış harekatının başladığı yer olan Yavuz Çıkarma Plajı’nda şafak nöbetiyle başladı. Sahilde, ellerinde Türk ve KKTC bayrakları ile meşaleler bulunan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Sahilin karşısındaki alanda yapılan ışık gösterileri, vatandaşların ilgisiyle karşılandı. Şafak nöbeti organizatörü Fevzi Tanpınar, geleneksel hale gelen etkinlik sayesinde mücahit torunları ile Mehmetçik torunlarının kucaklaştığını söyledi. Melisa ve Hakan Us isimli çift ise, babalarının Kıbrıs Harekatı’nda gazi olduğunu belirterek, etkinlik için KKTC’ye geldiklerini söyledi.

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