(Görüntülü) Kızılay kan bağış merkezi açıldı

ADANA,() ADANA'da Kızılay'ın kan bağış merkezi açıldı. Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerindeki merkezin açılışına, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Kızılay Adana Şubesi çalışanları katıldı. Türkiye'de 300 kan bağış merkezi olduğunun söyleyen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bu merkezlerde günde 10 bin vatandaşımız kan bağışında bulunuyor. Verilen her damla kan bir vatandaşımıza hayat veriyor" dedi. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da, "150 yıllık geçmiyi olan Kızılay'ın, tüm dünyada mazlumlara destek olmuştur. Nerede bir doğal afet olsa, oradalar" diye konuştu. Törenin ardından Kınık ve Karalar açılışı yapılan merkezde inceleme yaptı.