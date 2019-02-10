(Görüntülü) Kızılay'ın Suriye sınırında kurduğu serada ürün hasadına başlandı

MARDİN Kızılay Toplum Merkezi tarafından Suriye sınırında kurulan serada, ürün hasadına başlandı. Ekipman ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan serada elde edilecek gelir, aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu 21 kişiye dağıtılacak. Mardin Kızılay Toplum Merkezleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Türk Kızılay Geçim Kaynağını Geliştirme Programı Tarımda İstihdam Projesi' kapsamında, sınır köylerinde yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilere yönelik verilen tarım eğitiminin ilk hasadı yapıldı. Suriye sınırındaki Artuklu ilçesine bağlı Küçükköy'de hayata geçirilen projede, verilen teorik ve uygulamalı mesleki eğitimleri sonunda kurulan serada ekilen sebzeler toplandı. Malzeme ve ekipman ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanan sera ve tarlalarda sebzenin yanında ayrıca lavanta ve çilek fide ekimleri de yapıldı. 'BU, PİLOT BİR UYGULAMA' Aralarında Suriyeliler'in de bulunduğu 21 kişinin istihdam edildiği projenin Mardin'de pilot uygulama olduğunu anlatan Türk Kızılay Mardin Toplum Merkezi Yöneticisi Semra Karaboğa Taşkıran, serada marul, çilek, lavanta gibi bir çok ürünün yetiştirildiğini söyledi. Projenin ilk etabında Tarım ve İl Müdürlüğü ile yapılan protokolle gerçekleştiğini anlatan Taşkıran, "Çeşitli araştırmalar yaptık. Bu araştırmalar kapsamında bölgemizde şu ana kadar yetiştirilmeyen çeşidi az ürünler üzerine odaklanmaya ve bu konuda hem Suriyelilerin hem de vatandaşlarımızı eğitmeyi amaçladık. Bu kapsamda 5 dönüm arazide çilek, 5 dönüm arazide lavanta ve 250 metrekarelik 2 alanda da seracılık faaliyetlerini yürütmeye başladık. Pratik ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirdik. Bu ürünlerin nasıl ekilip biçileceği ve hasadı öğretildi. Şimdi marulun hasadı başladı. İlerleyen durumlarda da diğer ürünlerin hasadı yapılmaya başlanacak. Proje kapsamında şimdi 21 kişi çalışıyor. 15’i Suriyeli faydalanıcılar 6’sı Türk vatandaşı oluşturuyor. Nitelikli tarım işçisi yetiştirmeyi düşünüyoruz. Hasadı yapılan 4 bine yakın marul satışı gerçekleştirilecek. Bahar aylarında da çilek ve lavantaların hasadı ve satışları yapılacak. Bu satılardan elde edilen gelirler devam eden 21 kursiyerlere bölüştürülecek. Bu, pilot bir uygulama. Bu tarz ürünlerin yetirilmesi ve nitelikli tarım işçilerin yetiştirilmesine amaçlıyoruz. Aynı zamanda buradaki çiftçilerimizin de bu topraklarda farklı ürünlerin yetirileceğini göstermek. Küçük fakat etkisi büyük olacak diye düşünüyoruz. Bulunduğumuz köy Suriye sınırına çok yakın. Dolayısıyla benzer kültürleri barındırıyoruz. Bizim ülkemizde de kendi ülkelerin de gibi hissediyorlar. Bu yüzden çalışırken de daha azimliler. Bir şeyler üretirken de çok mutlu oluyorlar. Bu şekilde hem ülkemize hem de kendilerine bir gelir kapısı elde etmiş olacaklar. İnşallah ilerleyen zamanlar da daha büyük projelerle insanları topluma entegre etmeye birlikte yaşamaya devam etmelerini sağlayacağız" dedi. İmzalanan protokollerle birlikte bölge halkının, yerlerinden edilmiş Suriyeliler dahil herkes için eğitim fırsatlarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Taşkıran, kursiyerlerin tarım ve gıda eğitimlerine erişimi konusunda istihdamlarının kolaylaştırılması, eğitimlerin verileceği bölgelerdeki yerel kalkınmanın sağlanması, gençliğin mesleki eğitim ve beceri geliştirme eğitimleri hizmetleriyle tarıma kazandırılmasını amaçladıklarını söyledi. TERAPİ VE MESLEK EDİNME BİR ARADA Bu çalışmayla Türkiye’de kamp dışında geçici koruma altında yaşayan Suriyelilere yönelik psikolojik ve sosyal alanlarda da destek olduklarını ifade eden Taşkıran, yeniden toparlanma ve yerel toplum ile uyum içerisinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesini sağlayarak kriz sonrası iyileştirme yardım faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti. 'SURİYELİLERİN TOPLUMA ENTEGRASYONUNU AMAÇLIYORUZ' Mardin Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Önen ise projeyle Suriyeli mültecilerin topluma entegrasyonu sağlanması amaçlandığı belirterek, "Suriye sınırındaki köyde Türk Kızılay Toplum Merkezi tarafından finanse edilen projemizde bölgemize katma değeri yüksek yeni ürünlerin girişini amaçlıyoruz. Aynı zamanda da Suriyelilerin topluma entegrasyonu ve ülkemizin ekonomik direncini artırmayı amaçlıyoruz. Şimdi marulun hasat zamanı, oldukça güzel verim elde edildi. İnşallah Türk Kızılay'ı ve diğer kurumlarımızla bu tarz projeler devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. 'YILLAR SONRA KIZILAY SAYESİNDE YÜZÜM GÜLDÜ' Proje kapsamında tarım eğitimi alan kursiyerlerden Müslime Derbesi, yıllar sonra ilk defa Kızılay sayesinde yüzünün güldüğünü belirterek kızı ile birlikte çilek yetiştiriciliğini öğrenmek için kurslara katıldığını söyledi. Savaşın etkisi ile yerini ve yurdunu terk ederek Mardin’e geldiğini anlatan 56 yaşındaki Derbesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a önce evlerini açtıkları için şimdi de meslek sahibi olma imkanı verdikleri için teşekkür etti. 'ALLAH, TÜRK DEVLETİNDEN DE VATANDAŞLARINDAN RAZI OLSUN' Aldığı eğitimle marul yetiştirmeye başlayan 67 yaşındaki Suriyeli Fethiye Mehmet Ali, "Biz Suriye’de iyi bir hayat yaşıyorduk. Savaş olmadan güzel bir yaşantımız vardı. Savaş olduktan sonra Türkiye’ye geldik. Burada bu işe başladık. Türk Kızılay'ından Allah razı olsun. Bize öyle bir imkan sağladı. Tarımla çalışıyorum. Allah Türk devletinden de vatandaşlarından razı olsun. Başkan Erdoğan, bizim elimizden tuttu. Bütün mazlumların elinden tuttu. O olmasaydı gidecek bir yerimiz olmazdı. Türkiye olmasa gidecek bir yerimiz olmazdı. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.