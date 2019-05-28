(Görüntülü) Kızılay Başkanı Kınık: Geçen yıl 23 milyon insana ulaştık

DİYARBAKIR’ın fethi dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl 23 milyon insana ulaştıklarını belirterek, “Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak” dedi.



Diyarbakır’ın fethinin 1380’inci yılı dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini belirterek, “Geçen yıl 23 milyona ulaşabildik. Bu yıl ki hedefimiz daha yukarıda. Sadece bu yıl Ramazan ayında hedefimiz 14 buçuk milyon insana ulaşmak. Bugün dünya 5’ten büyüktür diyen bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün 150 yıldır kesintisiz iyiliği yaygınlaştıran Kızılay gibi bir milletin, ümmetin evlatlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kızılay sizlerle anlamlı sizlerle büyük. Desteklerinizi esirgemeyin” diye konuştu.



‘DİYARBAKIR’A YAPACAĞIMIZ ÇOK HİZMETLER VAR”



Diyarbakır’a yapacaklar çok hizmetler olacağını vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:



“En kısa zamanda kapasitesi 5 bin civarında olan bir aş evimizi burada faaliyete sokacağız. Onun dışında Diyarbakır’da sosyal yardım merkezi, afet lojistik merkezi, kan operasyon merkezi ve bunların yanında özellikle bölgedeki işsizliğin yok edilmesine, toplumun güçlendirilmesine yönelik mikro katılım ve mikro finans modeliyle sosyal girişimcilik programını da inşallah en yakın zamanda faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak. Bu konuda devletimize yardım etmek için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.”