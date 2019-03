(Görüntülü) Kız öğrenciler ojeli elleriyle atlara bebek gibi bakıyor

Serkan AKKUŞ - Kamera İsmail Hakkı SEYMEN BURSA,() Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören kız öğrenciler, yaptıkları işlerle erkeklere taş çıkartıyor. Her gün okulun damında bulunan atların önce tavlalarını temizleyen öğrenciler, daha sonra atların bakımı ile ilgileniyorlar. Ojeli elleri ile atların yelelerini tarayarak onlara adeta bir çocukları gibi bakan kız öğrenciler, ?Bizim tırnaklarımız ve bakımız dışarıda da böyle, at çiftliğinde de. Sonuçta okula geliyoruz, kısacası biz çiftlikte de bakımlıyız dışarıda da bakımlıyız. Hem atlara, hem kendimize bakım yapıyoruz dedi. Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören kız öğrenciler, kampüste yaptıkları işler ile erkeklere taş çıkartıyor. Ojeli elleriyle her gün okulun tavlalarında bulunan atların önce pisliklerini temizleyen öğrenciler, nallarını temizledikten sonra atlara tımar yapıyor. Okulda bulunan hocalarından atların bakımı ile ilgili bilgiler edinen kız öğrenciler atlara adeta bir bebek gibi bakıyor. Burada atçılık ve antrenörlüğü konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılan öğrenciler, bu okuldan mezun olduktan sonra hipodromlarda, tarım işletmeleri atçılık birimlerinde, TJK haraları, atlı spor kulüpleri, veteriner fakültesi hayvan hastanesi, özel çiftlikler, bakanlık teşkilatında iş imkanına sahip oluyor. HEM ATLARA HEM KENDİMİZE BAKIM YAPIYORUZ Ojeli eller ile bakım yaptıkları için dışarıdan sadece ilgi çekici olduklarını dile getiren atçılık okulu öğrencilerinden olan Zehra Okumuş, Sabahları atlarımıza yemlerini, otlarını veriyoruz. Atları temizliyoruz, tımar yapıyoruz, biniş yapıyoruz. Atçılıkla uğraştığım için aksi bir tepkiyle karşılaşmadım. Ben atlarla ilgilenmeyi seviyorum. Bakımlıyız ve atçıyız. Hem atlara hem kendimize bakım yapıyoruz şeklinde konuştu. RAHVAN ATI ALDI HAYATI DEĞİŞTİ Lisede kendisine rahvan atı alıp ve yarışmalara katılan Şeyda Kebapçı,Atlara ilgim küçüklüğümden beri vardı. Lise bittikten sonra rahvan atı aldım, kendi atımla yarış koştum, 1-2 yıl bu şekilde atlarla ilgilendikten sonra bu bölümü gördüm. Atlara ilgim olduğu için bu bölümü seçtim. Atların kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu düşünüyorum. Onlarla ilgilenmek bana terapi gibi geliyor. Burada atların tüm bakımıyla biz ilgileniyoruz, talaşını açıyoruz, ayaklarını temizliyoruz, tımarını yapıyoruz, idman yapıyoruz, idmandan sonra soğutma işlemlerini yapıyoruz. Bunları severek yaptığımız için yorulmuyoruz, biz bunu iş olarak görmüyoruz diye konuştu. AT BAKIMLARINDA ERKEKLER DAHA ÇOK ZORLANIYOR Erkeklerin at bakımında daha çok zorlandıklarını ve en ufak bir sıkıntıda hemen vazgeçtiklerini belirten, Atçılık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç Dr. Gözde Özalp,Bütün öğrencilerimiz burada çok ilgililer hepsi mesleklerine tam donanımlı olarak mezun oluyorlar. Ama kadın öğrencilerimizin farkı var, kadınlar atlara daha sevgili, daha ılımlı, daha yumuşak yaklaştıkları için onlarla iletişimleri biraz daha iyi. Kadın öğrencilerimiz burada erkek öğrencilerimizin yaptığı her şeyi yapabiliyor. Kadınların tamamen erkek egemen bir eğitim süreci gibi görünen yerlerde çok önemli görevler alabileceği ve bu işi de başarıyla yapabileceklerinin en büyük kanıtı bizim öğrencilerimizdir. Zorlanan öğrencilerimizin büyük bir kısmı erkeklerden oluşuyor, kadınlarda böyle bir durum yok. Kadınlar inatla, ısrarla, direnerek çalışıyorlar. Öğrencilerimiz çoğu zaman korkarak geliyorlar erkeklerde bu korku biraz daha az ama atın üzerinden düştüklerinde vazgeçen erkeklerimiz oldu. Kadınlarımız düştüğünde bile tekrar biniyor ve direniyorlar dedi. Atçılık okulu öğrencisi Aycan Ulu, İlk zamanlarda atlara dokunmaya korkuyordum. Hatta baya ürküyordum, ama şuanda onlara sarılıp onları öpebiliyorum. Eğer biz korkarsak atlardan, atlarda bizim korktuğumuzu anlayıp bizden ürkebiliyorlar. O yüzden onlara her zaman sevgi ile yaklaşmamız gerekiyor diye konuştu.