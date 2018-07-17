(Görüntülü) Kız çocuğuna istismar sanığı: Hadım edildim, mümkün değil

VAN'da yüzde 25 zihinsel engelli 15 yaşındaki kız çocuğuna, kanama şikayetleri nedeniyle götürüdüğü bitkisel yollarla tedavi yaptığını iddia eden O.B.'nin cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Sanık, bir hastalığı nedeniyle hadım edildiğini ve bu nedenle böyle bir şeyin mümkün olamayacağını söyledi. Van'da 3 yıl önce yüzde 25 zihinsel engelli kız çocuğu, kanama şikayetleri görülmeye başlanınca ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneden sonuç alamayan aile, o dönem 15 yaşında olan kızlarını, bitkisel yöntemlerle tedavi yaptığını iddia eden Ö.B.,'ye götürdü. İddiaya göre aralıklarla ailenin evine giderek çocuğa tedavi uygulayan Ö.B., bir süre sonra engelli kızın tedavisini yalnız yapmak istediğini söyledi. Aile bireylerinin dışarı çıkması üzerine çocuk, Ö.B. tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Kızın şikayetleri geçmeyince aile, bu kez de kızlarını 2017 yılında tedavi için İstanbul'a götürdü. Burada yapılan muayenede, kızın istismara uğradığı anlaşılınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ö.B. adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. Ö.B. hakkında İstanbul'da açılan 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından dava Van'a taşındı. Ailenin başvuruda bulunduğu Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP) Aktivisti Gülmay Gümüşhan, olayın öğrenilmesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları ve Van Barosu'nun hemen harekete geçtiğini ve yetkililerin mağdurun evine giderek psikolojik destek vermek için çalışma başlattıklarını söyledi. 'HADIM EDİLDİM' Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Yaşam Kadın Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi (YAKA-KOOP), Van Barosu'nun da müdahil olduğu davanın ilk duruşması, Van 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Mayıs'ta görüldü. Davada sanık, bir hastalığı nedeniyle hadım edildiğini ve bu nedenle böyle bir şeyin mümkün olamayacağını iddia etti. Sanık Ö.B.,'nin tutukluluk halinin devam edilmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. BAŞKA ÇOÇUKLARA DA İSTİSMAR İHTİMALİ Davanın dün görülen ikinci duruşmasına, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatları, Van Baro Başkanı Murat Timur, mağdur Avukatı Dilan Kunt Ayan katıldı. Sanık Ö.B., hasta olduğunu gerekçe göstererek duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık Ö.B., duruşmada suçu kabul etmedi. Duruşmada Avukat Murat Timur, sanığın başka çocuklara da bu yöntemle istismar etme ihtimalinin araştırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de bu konunun değerlendirilmesi gerektiğini ve Adli Tıp'tan istenen raporların henüz gelmemesi nedeniyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.