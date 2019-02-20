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(Görüntülü) 'Kitap avcıları' bu kez Üsküdar vapurunda

TOPLU ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında lise öğrencileri metrobüs, tramvaydan sonra Üsküdar vapuruna binerek yolculuk boyunca kitap okudu. Avcılar...

TOPLU ulaşım araçlarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefleyen 'Kitap Avcıları Yollarda' projesi kapsamında lise öğrencileri metrobüs, tramvaydan sonra Üsküdar vapuruna binerek yolculuk boyunca kitap okudu.

Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘Kitap Avcıları Yollarda’ projesi kapsamında arkasında ‘Hiçbir taşıt bizi okumak kadar uzaklara götüremez’ yazılı beyaz renkli tişörtlerini giyen çeşitli liselerden öğrenciler toplu ulaşım araçlarına binmeyi sürdürdü.  Final Lisesi’nden 16 öğrenci, iki öğretmenleri ile birlikte Eminönü’ne gelerek Üsküdar vapuruna bindi. Üzerlerinde ön tarafında 'Kitap Avcıları Yollarda' yazılı tişörtler bulunan liseli öğrenciler, ellerindeki kitapları açarak okumaya başlayınca, kısa sürede dikkatleri üzerlerinde topladı. 

Üsküdar’a gidip-dönen öğrenciler, yolculuk sonunda yanlarında oturan yolculara üzerinde projenin amacını anlatan kaşe basılı kitap ve ayraçlardan bir bölümünü hediye etti. Öğrencilere eşlik eden proje sorumlularından Tayfun Usta, toplumda kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için farkındalık yaratmayı hedeflediklerini anlatırken, “Kitap Avcılarını İstanbul’un her yerinde toplu ulaşım araçlarında görebileceksiniz” dedi.

Vapurdan inen, Eminönü'nde bir süre kitap okuyan gençler, cep telefonu bağımlılığına karşı kitap okumayı ön plana çıkartmaya çalıştıkları için mutlu olduklarını söyledi.
 

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