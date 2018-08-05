(Görüntülü) KIRŞEHİR İbrahim Kalın Üstad Neşet Ertaş'ın eserleri yarın da gönül telimizi titretmeye devam edecek -EK2
05 Ağustos 2018 Pazar 17:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(geniş haber)- Duktoskopi cihazı çalınan...
- 2(geniş haber)- Duktoskopi cihazı çalınan...
- 3(Görüntülü) Duktoskopi cihazı çalınan...
- 4(Görüntülü) Duktoskopi cihazı çalınan...
- 5ek fotoğraflar// Duktoskopi cihazı çalınan...
- 6Duktoskopi cihazı çalınan doktor, hırsızlara...
- 7'Klima zatürresi ölüme neden olabilir'
- 8İngiliz turist, organları ile 3 hasta...
- 9Felç geçiren engelli, ameliyatla sağlığına...
- 10Ömer, organlarıyla 3 kişiye can olacak
- 1(Görüntülü) Burak Kılanç: Üniversiteyi...
- 2Burak Kılanç: Üniversiteyi görmeden...
- 3(Görüntülü) “YKS tercihinde adaylar...
- 4“YKS tercihinde adaylar başarı sıralamasına...
- 5“YKS tercihinde adaylar başarı sıralamasına...
- 6CO-OP Eğitim Modeli ile eğitim ve çalışma...
- 7(Görüntülü) Akıllı telefondan vazgeçti,...
- 8Akıllı telefondan vazgeçti, sınavda...
- 9"Uzman görüşü almadan tercih yapmayın"
- 10İGÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
7.5B Takipçi
SON DAKİKA
- 1SENDİKA VE STK'LARDAN BÜYÜK POSTANE...
- 2Komşularının koku ihbarında bulunduğu...
- 3Avukat ve emekli öğretmen eşi kazada...
- 4DHA YURT BÜLTENİ 12
- 5(Görüntülü) Antalya'da nem bunalttı
- 6Avukat ve emekli öğretmen eşi kazada...
- 7İbrahim Kalın, Neşet Ertaş Kültür...
- 8Serinlemek için denize giren genç boğuldu
- 9(Görüntülü) KIRŞEHİR İbrahim Kalın...
- 10(geniş haber)- Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 11(geniş haber)- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,...
- 12Minibüs ile çarpışan otomobil ikiye...
- 13(Görüntülü) KONYA Flamingo cennetindeki...
- 14ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 15(Görüntülü) KIRŞEHİR Cumhurbaşkanlığı...
- 16(Görüntülü) AKSARAY Bir kişinin öldüğü...
- 17(Görüntülü) İzmir'de köpekler...
- 18(Görüntülü) KIRŞEHİR Cumhurbaşkanlığı...
- 19ek fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
- 20(Görüntülü) Cinsel istismar şüphelisi,...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:55
|05:56
|13:21
|17:15
|20:24
|22:09