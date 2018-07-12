(Görüntülü) Kırkpınar ağalık ihalesine 'Ahmet Çetin' ayarı; ücret 15 günde ödenecek

EDİRNE Belediye Başkanlığı, ağalık ücretinin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin olayının ardından, yeni karar aldı. Belediye, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ağalık ihalesinde değişikliğe giderek, ücretin 15 gün içerisinde ödenmesi ve ağalık unvanının bu süre içerisinde kullanılmaması şartını getirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalığı iptal edilen işadamı Ahmet Çetin'e yönelik eleştirilerde bulunarak iyi niyetinin 'suistimal' edildiğini söyledi. Edirne'de geçen yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ağalık ihalesine giren iş adamı Ahmet Çetin, açık artırmada 1 milyon 522 bin lira ile 657'nci Kırkpınar Yağlı Güneşleri'nin ağalığını kazandı. İhale protokol gereği, ağalık bedelini geçen yılın Aralık ayına kadar ödemesi gereken Çetin, paranın 864 bin lirasını verirken, diğer kısmını ödemeyince ağalığı düşürüldü. Bunun üzerine Edirne Belediye Başkanlığı Encümeni bugün yeni Kırkpınar ağasının belirlenmesi için 55 bin liradan başlayan bir ihale açtı. İhaleyi daha önce de 8 kez kazanarak 2 altın ağa kemerinin ebedi sahibi olan iş adamı Seyfettin Selim, tek başına katıldığı ağalık ihalesini 222 bin liraya kazandı. Edirne Belediyesi yaşanan bu olayın ardından Kırkpınar'ın ağalık ihalesinde değişikliğe gitti. Basın toplantısında yeni şartları açıklayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, ağalık ihalesini kazanan kişiye bedeli ödemesi için 15 gün süre verileceğini, bu süre içerisinde kazanan kişinin 'Kırkpınar ağası' unvanını kullanamayacağını açıkladı. Gürkan, şöyle dedi: "Kırkpınar'ın 657'nci ağalık ihalesini 1 ay önce yeniledik. Tarihte 2 altın kemerli olan iş adamı Seyfettin Selim alarak yeniden ağa oldu. Yaşadığımız tecrübeler, olumsuzluk nedeniyle ağalık ihalesinde üç değişiklik yaptık. Daha önceki yıllardaki 5 bin lira olan dosya bedelini 25 bin liraya çıkardık. Orada toplayacağımız 25 bin liralar parasal anlamda çok önemli değil ama 81 milyonun önüne çıkıp bir anlamda reklamınızı yapıyorsanız bunun bir bedeli olmadı ve bu bedeli ödeyebilecek olanlar ağalık ihalesine girsin. Kırkpınar ağalık ihalesini kazanan ağa, ihalenin yapıldığı temmuzdan sonraki yani ağustos ayından itibaren başlayarak ağalık bedelini 3 ayda eşit taksitle ödemek zorundaydı. Bizler ödenmediği ya da geciktiği takdirde inisiyatif kullanarak Kırkpınar isminin böyle konularla gündeme gelmemesi için inisiyatif kullandık. Ama bu anladık ki yanlış anlaşılıyor, iyi niyetiniz suistimal ediliyor. Bu yıl katı değişikliklerle bunu kaldırdık. Bu yıldan itibaren Kırkpınar'ın ağalık ihalesi bittikten sonra öncelikle ihale tarihinden itibaren ihaleyi kazanan kişiye 15 gün izin veriyoruz. 15 gün içerisinde ağalık bedelinin tamamını belediyeye yatırmak zorunda, yatırmazsa ihale onaylanmayacak. Başka bir bildirime gerek kalmaksızın ihaleyi yenileyeceğiz. İhalenin ardından paranın tamamını yatırıncaya kadar kazanan kişi Kırkpınar ağalığı unvanını kullanmayacak." 'ÖNCE RUHU ANLAMAK GEREKİYOR' Ücretin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin'e ilişkin soru üzerine konuşan Gürkan, "O arkadaşa da ne kadar iyi niyet gösterdiğimizi herkes biliyor. Demek ki iyi niyet göstermemek gerekiyormuş. Kırkpınar'ın ruhunu anlayamayan insanların sadece parasına güvenerek ağa olmasının sıkıntılarını hep beraber gördük. Önce Kırkpınar'ın ruhunu anlamak gerekiyor" dedi. KIRKPINAR'A PARASAL DESTEK YOK Gazetecilerin, Başbakanlık Tanıtım Fonu'ndan Kırkpınar organizasyonu için maddi yardım gelip gelmediğinin sorması üzerine Gürkan, "Geçtiğimiz yıllarda isteğimiz destek verilmediği için Başbakanlık Tanıtım Fonu'na herhangi bir başvuru yapmadık. Sadakaya ihtiyacımız yok. Dünyanın olimpiyatlarından sonra en eski spor organizasyonuna belediyemiz dışında hiçbir katkı yok" diye konuştu. 24 SAATTE 1349 PEHLİVAN KAYIT OLDU Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçen yıl Kırkpınar'a gelen 2199 pehlivanla tüm zamanların rekorunun kırıldığını hatırlatarak, bu yıl kayıtların başladığı ilk 24 saatte 1349 pehlivanın Kırkpınar'a kaydolduğunu söyledi. Gürkan, "Geçtiğimiz yıl pehlivan sayısında tüm zamanların rekorunu kırarak 2199 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Yağlı güreşlerde 14 boy var, her pehlivanın hedefi Kırkpınar'a çıkarak güreşmektir. Bu yıl kayıtların başladığı ilk 24 saatte tartıya çıkarak kayıt yaptıran pehlivanların sayısı 1349 oldu. Pehlivan sayısı bu akşama kadar devam edecek. Bu yıl rekorun üzerine çıkmasını bekliyoruz. 2500 kadar pehlivanın katıldığı dünyada başka bir organizasyon yok" dedi.