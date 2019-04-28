(Görüntülü) Kırklareli'de, motosikletçilerden çocuk istismarına tepki

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir araya gelen motosiklet kulüplerinin üyeleri, çocuk istismarına tepki gösterdi. Türkiye Motosiklet Kullanıcıları ve Spor Federasyonu Genel Sekreteri Özkan Kandemir, "Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım" dedi.



Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Motosiklet Kulübü tarafından sezon açılışı ve diğer motosiklet kulüplerinin tanışma, dayanışma ve birbirine destek olma etkinliği gerçekleştirildi. Trakya'da bulunan tüm motosiklet kulüplerinin katıldığı etkinlikte motosikletler ile 'Atatürk' yazıldı ve Türk bayrakları açıldı. Kulüp Başkanı Tamer Oğuz, "Bu etkinlik ile Trakya genelinde bulunan tüm motosiklet kulüplerini bir araya getirdik. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen taciz olayını şiddet ile kınamak için açıklamamı yaptık. Katılan ve bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Etkinlikte konuşan Türkiye Motosiklet Kullanıcıları ve Spor Federasyonu Genel Sekreteri Özkan Kandemir, İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara tepki gösterdi. Kandemir, "Benim öncelikle çok önemli bir ricam var. Kimlerin binasında bir kamera yoksa sokağını evine gösteren bir kamera yoksa mutlaka taktırsın. Her yerde bir kamera, her yerde bir göz olursa gerçekten bu insanlar toplumda yer bulamayacaklardır. Lütfen çocuklara sahip çıkalım" diye konuştu.