(Görüntülü) Kırıkkale’de gönüllü trafik öğrencileri işbaşında

KIRIKKALE Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından okul giriş ve çıkışlarında trafik güvenliğini sağlamaları için oluşturulan gönüllü öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 47 kişiye 'Okul Geçidi Eğitimi' verildi. Emniyet Müdürlüğü brifing salonunda düzenlenen toplantıya trafik den sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, kent merkezi ve karayollarında trafik konusunu önemsediklerini belirterek, 'Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar konusunda ekiplerimiz belirlenen okullara giderek ana trafik kurallarını anlatmaya çalışıyorlar. Okul geçidi kapsamında Kırıkkale?de 25 öğrenci, 9 öğretmen ve 13 öğrenci velisi olmak üzere 47 kişiye gönülle okul geçidi görevlisi unvanını verdiğimiz eğitim sonunda vereceğiz. Eğitim alan öğrenci, öğretmen ve veliler okullarının önünde görev alacaklar. Okula gelirken ve giderken trafiği durdurmaları gerektiği zaman levhalarını gösterip trafiğin durmasını sağlayacaklar. Küçük yaşlarda alınan eğitimler insanın bilinçaltına yerleşiyor ve kalıcı oluyor. Çocuklarımızı trafik eğitimi alması konusunda biraz daha istekli duruma getirmeliyiz. Gönüllü okul geçidi görevlileri eğitimin ardından tam yetkili trafik polisi olacaklar. Gerektiğinde trafik kurallarına uymayanlar sürücülerin cezalandırılması için tutanak tutma yetkisine sahip olacaklar? diye konuştu.