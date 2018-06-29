(Görüntülü) Kırıkkale Emniyet Müdürü Çorumlu'dan düğün sahipleriyle 'maganda' toplantısı

KIRIKKALE Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, kentteki düğün ve kutlamalarda ölüm ve yaralanmalara yol açabilecek ?maganda kurşunları?nın engellenmesi amacıyla düğünlerde görevlendirilecek sivil veya resmi polis konusunda düğün sahiplerini bilgilendirdi.

Emniyet müdürlüğü toplantı salonunda hafta sonu düğünü olacak vatandaşlarla bir araya gelen Çorumlu, Kırıkkale'ye ilk geldiklerinde önceliklerinin FETÖ ve uyuşturucuyla mücadele olduğunu söyledi.

Çorumlu, Bu iki konuyla da kentte önemli işler yaptık. Ancak Kırıkkale'nin bir sorunu daha var. Düğünlerde silah atma gibi bir sorunumuz var. Geçenlerde Keskin ilçesinde bir gencimiz bu yüzden hayatını kaybetti. Valimizin önderliğinde ?magandalara karşı her düğüne bir polis projesini başlattık. Kırıkkale'de düğünlerde silah atılmasını istemiyoruz. Bu nedenle bugün hafta sonu düğünü olan vatandaşlarımızla birlikte olduk. Vatandaşlarımızın da desteğini istiyoruz. Belki düğününüze gelen misafirinize hakim olamıyorsunuz. En büyük sorununuz o. Böyle bir gelenek var. Bu hoş bir gelenek değil diye konuştu.

Düğünlerde bulunacak resmi veya sivil polisin kapıda bekleyeceğini ve düğün sahipleriyle irtibatlı olacağını ifade eden Çorumlu, düğün sahiplerinden düğün başlamadan davetlileri uyarmalarını istedi.

Çorumlu, düğün sahiplerinden bütün misafirlerini uyarmalarını isteyerek, düğünde silah atmanın hem suçtur hem de hoş bir şey olmadığına dikkati çekerek şöyle devam etti

Biz bu konuda kararlıyız. FETÖ ve uyuşturucu ile mücadele nasıl belli bir noktaya geldiyse silah atma konusunda da kararlıyız. Vatandaşlardan da destek bekliyoruz. Sizin iradeniz dışında atan varsa görevli arkadaşlara söyleyin. Yasal işlem yapacağız. Eğer bunun önünü almazsak Allah korusun belki yarın her hangimizin çoluğu çocuğu ya da başkalarına zarar gelebilir. Projemize siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar çok güzel destek verdiler. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. İstiyoruz ki bu geleneği yavaş yavaş bırakalım. Bilinçli bir şekilde bırakalım. Artık düğünlerde takı takılsın, oynansın, gülünsün. Silahla kutlama olmaz. Türkiye'de bunun acısını çok yaşadık.

Çorumlu, merkezdeki Ovacık, Gürler, Yenimahalle, Çalılıöz, Tepebaşı, Yaylacık, Güzeltepe, Fabrikalar, Yenidoğan, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya mahallelerinde halihazırda valilik kararıyla sokak düğünlerinin yasak olduğunu sözleri ekledi.