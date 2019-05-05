Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin oy az değil
Karamollaoğlu: 1 milyon 300 bin...
Acı haber; 1'i Yüzbaşı 4 şehit, 1'i binbaşı 2 yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...

(Görüntülü) KIRIKHAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü.  Şehit Sözleşmeli...

ŞIRNAK'ın Görmeç Köyü kırsalında, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan piyade sözleşmeli erler Ercan Can (24) ile Ali Çeker'in (22) memleketleri Hatay'a şehit ateşi düştü. 

Şehit Sözleşmeli Er Ercan Can'ın Hassa ilçesi Küreci Mahallesi'ndeki evine gelen Kaymakam Yusuf Turan, ilçe müftüsü Abdulhalık Ocakhanoğlu ile askeri yetkililer, aileye acılı haberi verdi. 5 çocuklarından bekar olan Ercan Can'ın şehadet haberi üzerine Hatice ve Abdullah Can çifti, gözyaşlarına boğuldu. Evin önünde bekletilen sağlık ekibi, fenalık geçiren aile yakınlarına müdahalede bulundu. türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Ercan Can'ın cenaze namazının yarın öğle namazına müteakip Altepe Mahallesi'nde bulunan Aktepe Merkez Camii'de kılınacağı, Bademli şehitliğinde toprağa verileceği öğrenildi.

KIRIKHAN'DA ACI HABER

Aynı saldırıda yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli er Ali Çeker'in Kırıkhan ilçesi Özyörük Mahallesi'ndeki babaevinde de acı yaşandı. Askeri yetkililerin acı haberi vermesi üzerine baba İsa ile anne Halime Çeker, fenalık geçirdi.

Şehit Ali Çeker'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kırıkhan Şehitliği'nde bulunan Hacı Meryem İşcan Camii'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328