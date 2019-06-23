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(Görüntülü) Kimsesizler mezarlığının kapıları çalındı

ADANA’da bakımları hayırsever Yusuf Yüksel tarafından tarafından yaptırılan kimsesizler mezarlığının ana demir kapısı ile etrafı demir korkuluklarla çevrili 2 mezarın kapıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sarıçam...

ADANA’da bakımları hayırsever Yusuf Yüksel tarafından tarafından yaptırılan kimsesizler mezarlığının ana demir kapısı ile etrafı demir korkuluklarla çevrili 2 mezarın kapıları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

Sarıçam ilçesinde 2 yıl önce Kürkçüler Mezarlığı’nın kimsesizler mezarlığı bölümünün bakımsız olduğunu fark eden fırın ustası Yusuf Yüksel, hayır işlemek amacıyla mezarlığın bakımını üstlendi. Yüksel, çeşitli iş adamlarından da aldığı desteklerle 2 yıl boyunca yaptığı çalışmalarda mezarlığın etrafına çit çektirdi, içeriye hayvan girmemesi için büyük kapı taktırdı, ziyaretçiler için çeşme ile tuvalet yaptırdı, cenaze namazının rahatça kılınması için de musalla taşı yaptırdı. Mezarlıktaki otları da kendisi temizleyen Yüksel, ağaçların budanması için belediyelerden destek görmediğini söyledi.

Kimsesizler mezarlığını önceki gün ziyaret eden Yusuf Yüksel, mezarlığın ana kapısı ile etrafı demir korkuluklarla çevrili 2 mezarın kapılarının çalındığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildiren Yusuf Yüksel, "Bu kapıların değeri ne ki? Ben ne zorluklar içinde yaptım. Hırsızlara sesleniyorum, bunun fiyatı nedir? Yarın öbür gün sen de mezara gireceksin. Hırsızlara diyecek lafım kalmadı. Buraya koyun, köpek girmesin diye çit ve kapı yaptırdım. Yarın, öbür gün koyun köpek girince bunun bedeli, günahı ne olacak? Yazık değil mi?" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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