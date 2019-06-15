Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

(Görüntülü) Kimlik yerine ehliyetle gelen adaylar sınava alınmadı

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesiyle girmek isteyen iki aday, sınav merkezine alınmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nın birinci...

DİYARBAKIR'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) nüfus cüzdanı yerine sürücü belgesiyle girmek isteyen iki aday, sınav merkezine alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nın birinci ayağı olan Temel Yeterlilik Testi, bugün saat 10.15'te başladı. Yenişehir ilçesindeki Gaffar Okkan Anadolu Lisesi'nde sınava sürücü belgesiyle girmek isteyen Melih Fırat (22), kapıda görevlilerin uyarısıyla karşılaştı. Görevliler, Fırat'a sınava sürücü belgesiyle alınmayacağını belirtti. Fırat'ın sürücü belgesinin kimlik yerine geçtiğini ve her yerde geçerli olduğunu itirazında bulunmasına rağmen talebi kabul edilmedi. 

Önceki sınavlara sürücü belgesiyle katıldığını belirterek, mağdur olduğunu söyleyen Melih Fırat, "Sabahın erken saatlerinde kalkıp sınava geldim. Daha öncesinden sürücü belgesi ile sınava alınabiliyorduk. Normalde sürücü belgesi her yerde kimlik yerine geçen bir belgedir. Sınava geldik, almadılar. Aylardır bekliyorum, mağdur oldum. Sürücü belgesiyle sınava alınmayacaksa, sürücü belgesi kimlik yerine geçmesin, başka yerlerde de kullanılmasın. Her sene sınav sistemi ve sınavlar hakkında değişiklikler yapılıyor. Ne yazık ki kabul etmiyorlar bu sene, binlerce insan mağdur edileceğini bilmiyorlar" dedi.

AĞABEYİ KİMLİĞİNİ ULAŞTIRAMADI, GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ehliyetle sınava girmek isteyen ismi öğrenilemeyen bir başka aday da sınav merkezine alınmadı. Görevlilerin nüfus cüzdanının şart olduğunu söylemesi üzerine aday, ağabeyini arayarak evde bıraktığı kimliğini getirmesini istedi. Ağabeyi, kimliği geç ulaştırınca aday sınava alınmadı. Aday gözyaşlarına boğulurken, ağabeyi ise sınav görevlilerine tepki gösterdi. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328