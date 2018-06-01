RAMAZAN Bayramı kapsamında ülkelerine gitmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli sığınmacılar yoğunluk oluşturdu. Kilis Valiliği'nce Ramazan Bayramı nedeniyle ülkesine gidecek sığınmacılar için bu yıl ilk kez online randevu sistemi uygulamaya konuldu. Online sistemle randevu alan 74 bin Suriyelinin geçişi sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen yüzlerce Suriyeli, yoğunluk oluşturdu. Suriyeli sığınmacılar, Göç İdaresi görevlilerince işlemleri yapıldıktan sonra otobüslerle Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine götürülüyor.
(Görüntülü) Kilis'te Suriyelilerin bayram geçişi yoğunluğu
RAMAZAN Bayramı kapsamında ülkelerine gitmek için Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli sığınmacılar yoğunluk oluşturdu. Kilis Valiliği'nce Ramazan Bayramı nedeniyle ülkesine gidecek sığınmacılar için bu yıl ilk...
01 Haziran 2018 Cuma 11:45
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