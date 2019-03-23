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(Görüntülü) Kilis'te bisiklet dağıtımı tamamlandı

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası bugün yapılan dağıtım ile sona erdi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki öğrencilere karne hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldı. Başlatılan...

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası bugün yapılan dağıtım ile sona erdi.
Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki öğrencilere karne hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldı. Başlatılan kampanya kapsamında yarı yıl tatilinden itibaren öğrencilere gruplar halinde bisikletlerinin teslim edilmesine başlandı. 7 Aralık Stadyumunda bugün yapılan son törenle bisiklet dağıtımı yapılarak kampanya sonlandırıldı.
Stadyumda yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, Benim belediye başkanlığı açısından da bugün bisiklet dağıtımının son günüdür. Bisiklet dağıtımında üç tane şartımız var; çocukların karnesinde zayıf olmayacak, artık zayıf getirmeyecek, anneler babalar bunu takip edecek. Teşekkür alan takdir alacak, takdir alan takdir almaya devam edecek. Sigara içenler, çocuklar tarafından engellenecek. Sigara bıraktıracak, çünkü sigara kadar kötü bir şey yok. Hiçbir anne baba çocuğunun sigara içmesini istemez, çocuklar annelerden babalardan sigara içmeyi öğreniyorlar. Bu nedenle çocuklar evlerinde sigara içtirmeyeceksiniz. Son olarak günde bir saat en az bisiklete bineceksiniz, sağlıklı nesillere ihtiyacımız var diye konuştu.
Yapılan konuşmaların bazı çocuklar tribünden atlayarak bisikletlerini alarak evlerinin yolunu tuttu.

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