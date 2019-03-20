(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, partisinin Elmadağ Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuştu(ARŞİV)
20 Mart 2019 Çarşamba 09:42
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