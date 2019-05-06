CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerini makamında kabul etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Basri Acar ve beraberindeki heyet ile parti genel merkezindeki makamında bir araya geldi. Görüşmede Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.
(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, MÜSİAD üyeleri ile görüştü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) üyelerini makamında kabul etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Basri Acar ve beraberindeki heyet ile...
06 Mayıs 2019 Pazartesi 18:42
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