(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, Muğla'da AK Partili seçmenlere seslendi (2)

PARTİLİLER SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesinde geldiği Muğla'da, Dalaman ilçesinden sonra Marmaris'e geçti. Yol üzerinde üç kez önü partililer tarafından kesilen Kılıçdaroğlu, burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, onlarla fotoğraf çektirdi, zaman zaman karşılayanlar arasındaki çocukları kucağına alıp sevdi.



MEŞALELERLE KARŞILANDI



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Marmaris girişinde de partili gençler tarafından meşalelerle karşılandı. Marmaris'te 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki buluşmada, Kılıçdaroğlu'ndan önce, kalabalığı eşi ve çocuğuyla selamlayan CHP Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay konuştu. Muğla'da partisinin en genç belediye başkan adayı olduğunu belirten Mehmet Oktay, projelerini anlatıp, "Yılmadan, bıkmadan sizin gibi kararlı yürekler için koşmaya söz veriyorum. 15 yılın sonunda parti değiştirenlerin ise yapacağı hiçbir şey yoktur. Genel Başkanımızla bahar önce Marmaris'e geldi" dedi. Bu arada, İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz da kürsüye çağrılan isimler arasında yer aldı.



'BAHARI TÜM TÜRKİYE'YE GETİRECEĞİZ'



Mitingde daha sonra 'Hak, hukuk, adalet mücadelesinin lideri' sözleriyle anons edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasına, "Siz zaten baharı getirmişsiniz. Bahar güzel, ağaçlar çiçek açar. Ancak biz baharı sadece Marmaris'e değil bütün Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Bütün Türkiye'de huzur olmalı. Belediye başkanlarından iki şey bekliyorum. Bir; seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün vatandaşları kucaklamak. Ayrıcalığın içine asla girmeyin. Herkese eşit hizmet götürün. Eğer bir yerde fakir varsa oraya daha çok hizmet götüreceksiniz. İki; belediye başkanları para harcar. Kimin parasını harcar? Sizin paranızı. Dolayısıyla harcadıkları her kuruşun hesabını verecekler. Ne yaparsa yapsın, yaptığı her şeyin hesabını belde hakkına versin. Dolayısıyla kul hakkı yemeyen bir anlayışı istiyorum" diye başladı.



CUMHURBAŞKANINA CEVAP VERDİ



Muğla mitinginde Büyükşehir Belediyesinin Muğla Devlet Hastanesi'nin yolunu yapmadığını, değişiklik olmaması durumunda yolu kendilerinin yapacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye Başkanımız Osman Gürün'ün önemli başarıları, hizmetleri var. Buraya bir zatı muhterem geldi, doğrudan isim verip Büyükşehir Belediye Başkanımızı hedef aldı, 'Hastane yaptık yolu yapmadılar' dedi, 'Yapmazlarsa biz vurur geçeriz' dedi. Sen o hastanenin asansörünü yap. Vallahi billahi biz yolu yaparız. Yol da köprü de tünel de yapılır. Ama parayla geçilen tünel değil. İnşallah iktidara gelirsek o tünel parasız olacak. Vergi alacaksın, bir de dışarıdan borç alacaksın, sonra 'Yol, tünel, köprü yaptım' diyeceksin. Bir de benden para alacaksın. E o zaman vergiyi neden alıyorsun? Demokrasilerde böyle gariplikler olamaz" diye konuştu.



AK PARTİ VE MHP SEÇMENLERİNE SESLENDİ



"AK Parti'ye ve MHP'ye geçmişte oy veren saygıdeğer vatandaşlarıma seslenmek isterim" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"15 yıldır oy verdiniz. Ve bir siyasal iktidarı 15 yıldır, pardon 17 yıldır tek başına iktidardalar. İstedikleri kanunu çıkardılar, kararnameyi çıkardılar, genelgeyi çıkardılar, istedikleri kişiyi vali tayin ettiler. Müsteşar, genel müdür yaptılar. Soru şu, AK Partili kardeşlerime şu soruyu sormak isterim; 17 yıldır oy verdi, 17 yılın sonunda bu ülkenin insanlarını getirip soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sebebi ne? Eğer sandığa gidip vicdanınla oy kullanacaksan bu soruyu kendine sor. 17 yıl boyunca sana kimse şunu yaptın, bunu yaptın demedi. Ama sen insanları soğan kuyruğuna soktun. Ne oldu? Vergi istedin, vatandaş ödedi. Ne oldu da iki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Ne oldu, Yozgat'ın dünya çapında ünlü mercimeğine ne oldu? Ne oldu bu ülkenin nohuduna, niçin dışarıdan geldi?"



'SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİNİ KAÇIRANLARA NASIL OY VERECEKSİNİZ'



Beka tartışmasına değinen ve Ülkücülere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, "Beka sorunumuz var, diyorlar. Üretmezseniz beka sorununuz vardır. Trump telefon etti diye papazı ertesi gün bırakırsanız sizin beka sorununuz vardır demektir. Niçin bırakıyorsun papazı? Ükücü kardeşlerimize sesleniyorum. Ülkücü olduğunuzu söylüyorsunuz. Vatanı sevdiğinizi söylüyorsunuz, eyvallah. Bayrağı sevdiğinizi söylüyorsunuz, eyvallah. Çakıl taşı için canımı veririm diyorsunuz, eyvallah. Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçıran bir iktidara nasıl destek vereceksiniz? Süleyman Şah Türbesi bizim topraklarımızda. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Şimdi Ülkücülere diyorlar ki 'Gelip bana oy ver.' Hani vatan, hani bayrak, çakıl taşı? Hiçbir Ülkücü Süleyman Şah Türbesi'ni kaçıranlara oy vermez, verirse Ülkücü değildir" ifadelerini kullandı.



Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası'nın özel şirkete devrini de eleştiren Kılıçdaroğlu, " Ülkücü kardeşlerime, milliyetçi kardeşlerime sesleniyorum. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Bizim altı okumuzdan birisinin milliyetçilik olması da sıradan değildir. Milliyetçilik, kendi ülkesinde üretmek demektir, el avuç açmamak demektir, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi demektir. Kendi vatandaşları arasında ayrım yapmamak demektir. 82 milyon bir bayrağın altında yaşıyorsa milliyetçilik budur" dedi.



'ŞİMDİ DE TURİST TERÖRİST ÇIKTI'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:



"Çiftçinin sorunlarını biliyorum. Çiftçiyi, hal esnafını terörist ilan ettiler. Birisi çıktı, 'Yurt dışından turistler geliyor. Onların içindeki teröristleri yakalayacağız' dedi. Buyurun şimdi bir de 'turist teröristler' çıktı. Nereden çıkıyor bunlar anlamak mümkün değil. CHP Kuvayı Milliye'nin kurduğu partidir. Köklerimizi Kuyavı Milliye'den alırız. 82 milyon vatandaşımız biriz, kimsenin yaşam tarzıyla ilgilenmeyen. Peki neyi düşünüyoruz? Bir kişi işsizse onun işsizliğini çözmemiz gerekiyor. Türkiye üretecekse her alanda üretmemiz lazım. Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi ama şimdi ne oldu? Kim yaptı bunu? Ben de biliyorum kimin yaptığını, siz de biliyorsunuz. Asgari ücret ne kadar? 2 bin 20 TL. Al onu bakayım geçirebiliyor musun? 2 bin 200 TL bizim belediyelerimizde. Çünkü biz aydınların, kadınların, toplumun her kesimini kucaklayan partisiyiz. Biz kadın erkek eşitliğini sağlayacağız. Çocuklarımız güzel okullara gidecek. Eğitim sistemizi ne hale getirdiler. Bakan diyor ki 'Eğitim sistemimiz yoğun bakımda.' İyi de 17 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bütün bunlara rağmen umutsuzluğa düşmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen sandığa gidip 6 okun altına mührümüzü basacağız."



'CHP'NİN KONUŞMASI ÇOK RAHATSIZ EDİYOR'



"CHP'nin konuşması onları çok rahatsızı ediyor" diye sözlerini sürdüren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:



"Ne diyor Erdoğan? 'Bay Kemal konuşuyor.' Konuşacak tabii. Bay Kemal siyasete girdiği gün mal varlığını açıkladı. Onun için Bay Kemal olmak kolay değil. Onlar ne derse desin. Bu ülkenin birliği, beraberliği için çalışacağız. Alın terinin yanında olacağız. Karşı olacağımız bir grup var, kim onlar? Malı götürenler. Hep birlikte karşılarında olacağız. Adalet denen yüce kavramı geliştireceğiz. Her kesim için olmalı. Sandıkta ittifak yapacağız. Hangi partiden olursa olsun gelip CHP'ye oy vermesini istiyoruz. Niçin? Bahar gelsin diye. Bahar mevsimlerin en güzeli, onun için. Siz erken getirdiniz ama biz Türkiye'de getireceğiz. Kimin sayesinde? Sizlerin sayesinde. Birlikte mücadele edeceğiz. Niçin? Çocuklarımız, bayrağımız, huzur içinde yaşamak için, bereket olsun diye, kadın erkek eşitliği için, kadınların hakları için. Gazi Mustafa Kemal dünyanın ön önemli liderlerinden birisidir. Kadınlara hak verme konusunda dünyanın bir numaralı lideridir. İlk işi 1934'te kadınlara seçme seçilme haklarını getirmesidir. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal'in öncülüğünü görüyorsunuz. Bunları niye söylüyorum? Onun mirasını ileriye götürme konusunda yetkili siyasi organ biziz. CHP'ye vereceğiniz her oy, Türkiye'nin çağdaş uygarlığa ulaşmasına katkı sunacak."



PARTİSİNDEN İSTİFA EDEN ALİ ACAR'I ELEŞTİRDİ



Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının sonunda başkan adaylarını yanına çağırdı ve tekrar aday gösterilmeyince CHP'den istifa edip DSP'den aday olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ı eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı niye beni seçmediniz diye istifa edip başka bir yere gidiyorsa ahlaki değil. 'Ben olmazsam milletvekilliği olmaz, ben olmazsam belediye başkanlığı olmaz' demek doğru değil. Asla doğru bulmuyorum. Bu tür insanların bir topluma, bir beldeye, büyükşehre doğru dürüst hizmet edeceğine de inanmıyorum. Bireysel çıkışları asla doğru bulmuyorum. Bizim kurumsal killiğimiz var ve o kimlikle yolumuza devam edeciğiz" dedi.