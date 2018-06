(Görüntülü) Kılıçdaroğlu Kartal'da konuştu (3)

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret üzerinden asla vergi almayacağız. Zaten zor bela geçiniyor. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak'ta net 2 bin 200 lira almak istiyorsan inanarak güvenerek Muharrem İnce'ye ve millet ittifakına oy vereceksiniz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Biz 18 yaşını doldurup çocuk esirgemede yetişen bütün çocuklarımızı ayrım yapmadan devlet memuru yapacağız, sınavsız" diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kartal Belediyesi Yaşlı Bakım ve Huzurevi'nin açılışını yaptı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "hak, hukuk, adalet" sloganlarının atılması üzerine "Hakkı, hukuku, adaleti sağlamak için yapacağınız ilk iş 24 Haziran'da eksiksiz hiçbir gerekçe üretmeden sandığa gitmektir. İkincisi cumhurbaşkanlığı seçiminde birleşik oy pusulasının en başında yer alan sayın Muharrem İnce'ye evet damgasını vurmaktır. Üçüncüsü Millet ittifakı içinde yer alan CHP'ye evet demektir. Göreceksiniz inşallah milletin kararıyla bu söylediklerim gerçekleşir. Öyle 16 yılda 20 yılda değil. 5 yılda Türkiye bölgesinin yıldızı olur. Herkes huzur içinde yaşar. Yeni bir Türkiye'yi demokratik bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Bu bizim ahdimizdir" diye konuştu. 24 Haziran seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanımızı dinledim. Şunu söyledim belediye başkanlarıma; İki şeye dikkat edeceksiniz. Bir seçildiğiniz andan itibaren bütün belde hakkını kucaklayacaksınız. Ayrımcılık yapmayacaksınız. Herkese eşit hizmet edeceksiniz. Bu anlayışı sadece belediye başkanlarına yapmıyoruz. Sayın İnce ne dedi? 'Ben 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım'. Yakasına Türk bayrağı rozeti takıldı. Bizim halka bakışımız, görev anlayışımız diğerleriyle bağdaşmaz. Onlar köşeyi dönmek için uğraşırlar. Biz vatandaşın sorunu çözmek için uğraşırız. Onlar kavgadan yana biz barıştan, sevgiden, hoşgörüden yanayız. Onlarla aramızda dağlar kadar fark var. Yine söylediğim harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Vergiyi alıyorsunuz yatırım mı yapacaksınız. Şu binayı şu kadara yaptım. Sayın başkanımız da söyledi. 'Bu binayı 44 milyona mal ettik' diye. Bu sorumluluk gerektirir. Zaman zaman CHP'ye haksız eleştiriler yapılıyor. 'Yola köprüye karşı' diye. Hiç karşı değiliz. Ama bir şey öğrenmek istiyoruz arkadaş; sen bu yolu kaça yaptın. Bu köprüyü kaça yaptın. Kendi cebinden yaptıysan vallahi bu soruyu sormayacağım ama vatandaşın vergisiyle yaptıysan bu soruyu sormak benim namus borcumdur" dedi. "UFKU DOLDU" “Seçime gidiyoruz Erdoğan hiç ekonomiden söz etmiyor niye?ö diye soran Kılıçdaroğlu, “Hangi gerekçeyle söz etmiyor. Bizim hayatımızın bir parçası. Sen nasıl bir Türkiye vadediyorsun, çık anlat. Anlatamıyor, beceremiyor. Ufku doldu. Millet bahçeleri ve kıraathane diyor. Ne diyeceksiniz. Kıraathane yapacakmış. İşsizler var. Sonunda plağı değiştirdi tepki alınca. Efendim kütüphane yapacağız. Kütüphane ayrı kıraathane ayrı. Sen bu farkı bilmiyorsan açarsın sözlüğe bakarsın. Ama bilgi birikimi yoksa kabahat bende değil. Bunu da ifade edeyim. Biz sosyal devleti yeniden inşa edeceğiz. Bu uygulamalardan biri de bu. Günü gelir yaşlanırız en yakınlarımızı kaybederiz. Ve sosyal devlet o zaman size el uzatır. Yaşıtlarınızla beraber huzur içinde yaşayabileceğiniz mekanlar açar. Yeni bir dostluk köprüsü kurarsınız. Ve hayata yeniden başlarsınız. Ama onlar bu sosyal devleti unutturdular. Bizim belediyelerimiz yapıyor. Her mahalleye mutlaka kreş açın diye. Dolayısıyla sosyal yaşamını unsuru olarak anne güven içinde çocuğunu bırakarak alışverişe çıkmalı. Kenti gezebilmeli, öğrenebilmeli. Bu açıdan kreş önemli bir proje. 14 kreş açtık dedi. 3 açacağız dedi. Diğer belediye başkanlarım da burada. Onların uygulamalarımızı takip ediyoruz zatenö diye konuştu. "O ÇOCUKLARIN TAMAMINI DEVLET MEMURU YAPACAĞIZ" Çocuk esirgeme kurumunda yetişen çocukların sınavsız devlet memurluğuna alınacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, " Biz 18 yaşını doldurup çocuk esirgemede yetişen bütün çocuklarımızı ayrım yapmadan devlet memuru yapacağız sınavsız. Onlar 18 yaşındaki çocuğu kapının önüne bırakıyor. Nasıl tutunacak hayatta. Kız çocuğu ne yapacak. Biz ne diyoruz. o çocukların tamamını devlet memuru yapacağız. Böylece hayata tutunacak" şeklinde konuştu. "ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ASLA VERGİ ALMAYACAĞIZ" Asgari ücreti 2 bin 200 liraya yükselteceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret üzerinden asla vergi almayacağız. Zaten zor bela geçiniyor. Bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. 1 Ocak'ta net 2 bin 200 lira almak istiyorsan inanarak güvenerek Muharrem İnce'ye ve millet ittifakına oy vereceksiniz. Niye artırıyoruz? Sosyal devletin gereği olarak. Adamı aç bırakmak sosyal devlet değil o despot devlet. Çiftçiler perişan borç batığında traktörü, ürünü hacizli. Kendisini yakan çiftçi kardeşim var. Onların banka borçlarının faizini sıfırlayacağız borçlarını da yapılandıracağız. Mazotu 3 liradan vereceğiz. Çiftçi muhtaç olmasın diye yapıyoruz. Sen yata tekneye veriyorsun. Ben de traktöre veriyorum. O üretmiyor çiftçi üretiyor. esnafın stopaj vergisini kaldıracağım. Rahat bir nefes alacak. Eğitme yeniden el atacağız. Eğitimi tepeden tırnağa yeniden inşa edeceğiz. On binlerce çocuğumuz sabah kahvaltı yapmadan okula gidiyor. Bu ayıba son vereceğiz. Çocuk sabah kahvaltısını öğretmenleriyle okulda yapacak. Karnını doyuracak. Öğlen yemeğini okulda yiyecek. Çocuğu aç bırakmayacağız. Akşam servis arabasıyla eve gelecek. Parayı nerden bulacaksınız? Sen tefeciye para buluyorsun da ben bu ülkenin çocuklarına mı bulamayacağım. 1 milyon 644 bin emekli ayda Bin 500 liranın altında aylık alıyor. Seçim bildirgemize koyduk. Hiçbir emeklimiz bin 500 liranın altında aylık almayacak. En düşük bin 500 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Ona da para yok diyecekler. Tefecilere ödedikleri para 151 milyar dolar. İçerdekilere ödedikleri para 687 milyar Türk lirası. Oraya, yandaşa, akrabaya para var. Man adasından gelen 18 milyon dolar var. Emekliye, işçiye gelince para yok. Nereden bulacaksınız? Vallahi de bulacağız. Bütün bunların hesabını milletin önünde göreceğiz. 2 maaş ikramiye sözümüz aynen devam ediyor. Ona da demişlerdi. Bütün emeklilerden bayram ikramiyesinin gerekçesini ben oluşturdum ben koydum sen sandığa gittiğinde elini vicdanına koy ve sandığa öyle git" diye konuştu.