(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak (Detaylar)

İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Şişli'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halktan yana olan, halkı seven birisi" dedi.







Kılıçdaroğlu, Şişli belediye başkanlığı seçimiyle ilgili olarak da "Hayri İnönü ve Muammer Keskin birlikte çalışacak, birlikte üretecekler. Elbette ki bayrağı bir başka arkadaşımıza teslim edeceğiz. Bilgi, birikim ve gücümüzle bayrağı ileriye taşımak arkadaşların görevi olacak. İkisinin bir arada huzurunuza çıkmasının benim açımdan ayrı bir önemi var. İki arkadaşımız da koltuk tutkunu değiller. İkisinin de tek amacı var; Şişli'ye hizmet etmek. Bir arkadaşıma teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşımı da sizlere emanete ediyorum" dedi.







İMAMOĞLU İSTANBUL'A NEFES ALDIRACAK



Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin ciddi sorunları var. İstanbul'un da ciddi sorunları var. 25 yıldır aynı zihniyetle İstanbul'u yönetiyorlar. 25 yıldır İstanbul'un hangi sorunun çözdüler? Hiçbir sorunun çözmediler. 3 büyük medeniyete başkentlik yapmış İstanbul'u beton ormanına dönüştürdüler. Yeşil alan bırakmadılar. Bütün bunların tamamını çözeceğiz. Gücümüzle çözeceğiz. Sandıkta çözeceğiz. Sandıkta mücadele yapacağız. İstanbul Büyükşehir'e Ekrem İmamoğlu'nu getireceğiz. Ankara'ya Mansur Yavaş'ı getireceğiz. Endişeniz olmasın. Ben bu halka, millete güveniyorum. Doğru neredeyse oraya gidecektir. Doğrudan yana oyunu kullanacaktır. 25 yılda çözemediler. Ekrem İmamoğlu inşallah kısa sürede İstanbul'a nefes aldıracak. Halktan yana olan, halkı seven birisi" diye konuştu.







İŞSİZLİK SORUNUNU ÇÖZEMEDİLER







"İşsizlik sorununu çözemediler. 8 milyon işsizimiz var" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



"8 milyon hane aylık geliri olmayan hane demektir. 8 milyon hanede çocukların, yatağa aç girmesi demektir. Annenin babanın ıstırabı nedir? Onlar bunları bilirler mi acaba? Bilemezler. Çünkü onlar halktan koptular. Onlar sarayda yaşıyorlar. Sarayda her şey var. Erdoğan soruyor. Mutfakta her şey var mı? Her şey var. Ejder meyveleri var. Kilosu 4 bin liralık çay var. Her şey var' diyor. O sanıyor ki vatandaşın mutfağında da bunlar var. Yok arkadaş yok. Vatandaşın mutfağında bunlar yok. Vatandaş 'açım, aç' diyor. 'Mutfakta yangın var' diyor vatandaş. 17 yıldır iktidardalar. 17 yılda istedikleri kanunu çıkardılar. 17 yılda istedikleri kararnameyi çıkardılar. 17 yılda istediği adamı istedikleri yere tayinini çıkardılar. Görevlere getirdiler. Valisi, kaymakamı, emniyet müdürü, tapu memuru kim olursa. 17 yılda vatandaştan 2 trilyon dolar vergi topladılar. 17 yılda bizlerin babalarının, dedelerinin vergileriyle kurulan fabrikaları sattılar. 70 milyar dolar da özelleştirme yaptılar. Yetmedi 500 milyar dolar da devleti, borçlandırdılar. Nereye gitti bu para? Niye bu kadar işsizlik var? 'Köprü yaptık' diyorlar. İyi de ben o köprüden bedava geçemiyorum ki. Benden para alıyorsun. Köprüden ister geç, ister geçme senden para alıyorlar. Niye vergiyi aldın o zaman? Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Ayın 31'inde sandığa gideceğiz. Kimden yana kullanacağız? Halktan yana insandan yana kullanacağız. Mazlumdan yana kullanacağız. Zalime ve zulme karşı duracağız."



Kılıçdaroğlu sözlerinin sonunda, "Bizim verilmeyecek hesabımız yoktur. Biz işsizliği, aşı, işi dile getiriyoruz. Beraber yaşamayı dile getiriyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz. Her inanca, kimliğe, yaşam tarzına saygılıyız. Herkesi seviyoruz" dedi.