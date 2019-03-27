(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır (Aktüel)

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL,()-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar'da yaptığı konuşmada, “Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır" dedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına İstanbul'da devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde seçmenlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Her evde huzurun olmasını canımdan daha fazla arzu ediyorum. İstiyorum ki bu ülkede huzur, bereket ve birlik olsun. Bu güzel ülkede ayrım olmadan hep birlikte yaşayalım" diye konuştu.





“CHP VE İYİ PARTİ'NİN ALACAĞI HER BELEDİYE BAŞKANI BİR DEMOKRATİK KAZANIM OLACAKTIR"



Konuşmasının devamında Ak Partili seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, “17 yıl omuzunuzda taşıdınız. 17 yıl istedikleri kanunu çıkardılar, 17 yıl ne istedilerse yaptılar. 17 yılın sonunda saraya oturdular. 17 yılın içinde 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar, 17 yıl içinde 500 milyar dolarlık da borç yaptılar. Peki vatandaş neden soğan kuyruğuna girdi. Sandığa giden ve oyunu kullanacak olan bütün AK Partili vatandaşların vicdanına sesleniyorum. Artık benim, değil sizin 'dur' demeniz ve itiraz etmeniz lazım. Bu seçimlerde CHP ve İYİ Parti'nin alacağı her belediye başkanı bir demokratik kazanım olacaktır" şeklinde konuştu.





“BU PEŞKEŞİ CUMHURİYET TARİHİ GÖRMEDİ"



70 Milyar Dolarlık özelleştirme yapıldığını belirten Kılıçdaroğlu, “Ülkücü kardeşlerime anlatıyorum. Bizim 6 okumuzdan biri Milliyetçilik. Ne demek, 'bayrağımı, vatanımı, milletimi, severim ve vatanımın çakıl taşına canımı veririm.' Milliyetçilik budur. Milliyetçilik sıradan bir olay değildir. Vatan ve insan severliktir. Milliyetçilik, dünyanın önünde diz çökmemektir. Ama silah fabrikasını, dünyanın en büyük 5 fabrikasından biri Sakarya'daki tank palet fabrikasını yüzde 49.9'nu 25 yıllığına Katar Ordusu'na peşkeş çektiler. Ben buna itiraz ediyorum. Şimdi sormak istiyorum, kim milliyetçi, kim vatanını seviyor? Ben ona fabrikanın ve o fabrika içindeki devlet ve bilimsel sırların bir başka ülkenin ordusuna satılmasını içime sindiremiyorum. Ben bunu söylüyorum. Devlet Bahçeli'de söylesin, neden söylemiyor. Tamam ittifak yaptılar, ama bunu yapmak tank palet fabrikasını satmasını, Katar Ordusu'na boyun eğmeyi, Türkiye'nin hassasiyetini, satmasını gerektirir mi? Biz bunun için 'hayır' diyoruz. Daha acısı ne biliyor musunuz? Orada üretilen tanklar bize satılacak. Neden satın alayım, zaten fabrika ve işçiler bizim. Hem satacağım fabrikayı hem de onlardan tank alacağım. Bu kadar peşkeşi Cumhuriyet tarihi görmedi. Dünya tarihinde var mı, onu da bilmiyorum" ifadelerini kullandı.





“BİZİM MİLLİYETÇİLİĞİMİZ ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİDİR, ECEVİT MİLLLİYETÇİLİĞİDİ"



Kılıçdaroğlu, “Bizim milliyetçiliğimiz Atatürk milliyetçiliğidir, bizim milliyetçiliğimiz Ecevit milliyetçiliğidir. Biz milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Kıbrıs'ın 5 parmak dağlarına, Akdeniz sularına yazdık diyordu" dedi.





“HİÇ BİR KOLTUK KİMSEYE ÖMÜR BOYU TAHSİS EDİLMEMİŞTİR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Düne kadar belediye başkanlığı yapıp, 1 dönem belediye başkanlığı yapmayınca küsüp, 'başka partiden belediye başkanlığı yapacağım' demeyi ben içime sindiremiyorum. Hiçbir koltuk kimseye ömür boyu tahsis edilmemiştir. Hepimiz faniyiz. Bugün buradayız, yarın başka bir yerdeyiz. 'Siz bana bu koltuk ömür boyu tahsis edilecek, vermezsen başka partiye gideceğim' derseniz kapı kapalıdır merak etmeyin." diye konuştu.