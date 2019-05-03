(Görüntülü) Kılıçdaroğlu, CHP'li 250 Belediye Başkanları ile olan toplantıda konuştu
03 Mayıs 2019 Cuma 12:09
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