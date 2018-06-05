Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emek ve meslek örgütleri yöneticileriyle bir araya geldi. Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir istibdat dönemi yaşıyoruz. Hepinizin cep telefonları dinleniyor. Hepimizin normal telefonları da dinleniyor. En başta benimki ve benim partili arkadaşlarımın. Bütün parti yöneticilerinin telefonları dinleniyor. Bir istihbarat devletine dönmüş durumdayız. Bunu diktatörler yapar. Özgüveni olmayan, diktatörler yapar. Diktatörler bir ülkeyi barış içinde yönetemez" dedi.
(Görüntülü) Kılıçdaroğlu: Bütün parti yöneticilerinin telefonları dinleniyor
Gülseli KENARLI- Güven USTA / İSTANBUL, () CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emek ve meslek örgütleri yöneticileriyle bir araya geldi. Şişli'de bir otelde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir...
05 Haziran 2018 Salı 16:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.