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(Görüntülü) Keskin nişancı ile fotoğraf çekilmek için yarıştılar

JANDARMA Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen törene kamuflaj kıyafetiyle katılan keskin nişancı, ilgi odağı oldu. Törene katılanlar, keskin nişancı ile fotoğraf çektirmek için yarıştı. Merkez...

JANDARMA Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen törene kamuflaj kıyafetiyle katılan keskin nişancı, ilgi odağı oldu. Törene katılanlar, keskin nişancı ile fotoğraf çektirmek için yarıştı. Merkez Yaktiye ilçesinde, Atatürk heykeline çelenk sunumu ile başlayan törene protokol üyeleri, askeri yetkililer ile STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali Okay Memiş'in yaptığı konuşmanın ardından protokol, askerler tarafından taşınan dev Türk bayrağının arkasından, yaklaşık bir kilometre mesafadeki Yakutiye Kent Meydanı'na yürüdü. Jandarma arama kurtarma biriminde görevli Kurbet adlı köpeğin de bulunduğu törende protokol, jandarmanın kullandığı teçhizatların tanıtıldığı sergiyi gezdi. Sergide kamuflaj ile yer alan keskin nişancı büyük ilgi topladı. Protokolün hatıra fotoğrafı çektirdiği keskin nişancıyla selfie ya da hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenlar birbirleri ile yarıştı.

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