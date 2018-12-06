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(Görüntülü) KESK üyelerinden mitinge davet

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- ) Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Gaziantep Şubesi üyelerini 15 Aralık'ta Adana'da düzenlenecek bölge mitingine davet etti. Yeşilsu Parkı'nda yapılan basın açıklamasına KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif...

Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- ) Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) Gaziantep Şubesi üyelerini 15 Aralık'ta Adana'da düzenlenecek bölge mitingine davet etti. Yeşilsu Parkı'nda yapılan basın açıklamasına KESK Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Elif Çuhadar, KESK Dönem Sözcüsü Ali Ersönmez, sendika üyeleri ve STK temsilcileri katıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Elif Çuhadar, ülkenin ekonomik kriz içinde olduğunu ve krizin faturasının ise vatandaşlara ödetilmeye çalıştığını söyledi. Asgari ücret görüşmelerinin de başladığını hatırlatan Çuhadar şunalrı söyledi Sadece kamu emekçileri değil, işçiler, işsizler, kadınlar, gençler bunların tümü üzerinden ciddi bir ekonomik krizin faturası iktidar tarafından bize ödetilmeye çalışılan bir politikası ile karşı karşıyayız. Asgari ücret görüşmeleri başladı. Bütün sendikalar, emekçiler, işsizler ve asgari ücretle çalışan milyonların gözü kulağı bu görüşmelerde. İnsanca yaşayacak bir ücret emeğinin karşılığını alacak çalışmayı da bununla birlikte birleştirmediğimiz sürece, iktidarın ekonomik krizi de gerekçelendirerek zammı düşük bir seviyede tutma çalışmalarına karşı bizde tarafız. Biz sadece bunun işçilerin sorunu olmadığını, kamu emekçilerinin de bu sürece karşı mücadele etmesi gerektiğinden hareketle bizimde asgari ücret görüşmelerinde taraf olduğumuzu ve bu mücadelenin takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz. Grup, alanda bir süre slogan atarak dağıldı.

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