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(Görüntülü) Kesimden kaçan boğa, çevre yolunda trafiği durdurdu

TEKİRDAĞ'da, mezbahadan kaçan boğa, Tekirdağ- Malkara karayoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan boğa, iğne ile uyutularak yakalandı. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki mezbahaya kesim için getirilen boğa, Tekirdağ-Malkara çevre...

TEKİRDAĞ'da, mezbahadan kaçan boğa, Tekirdağ- Malkara karayoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan boğa, iğne ile uyutularak yakalandı.

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesindeki mezbahaya kesim için getirilen boğa, Tekirdağ-Malkara çevre yoluna kaçtı. Trafik akışının durmasın neden olan boğayı sürücüler ve sahibi yakalamaya çalıştı. Araçların ilerlemesini engelleyen ve uzun araç kuyruğu oluşmasına neden olan boğa, tüm uğraşlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine Süleymanpaşa Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine haber verildi.

Yaklaşık 2 saat boyunca yakalanamayan ve trafiği durma noktasına getiren boğa, ekiplerin tabancayla attıkları uyuşturucu iğne ile uyutularak yakalandı. Polislerin de geniş güvenlik önlemi aldığı kovalamaca sonunda yakalanan boğa, kamyona konulup yeniden mezbahaya götürüldü.

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