(Görüntülü) Kesilen ağacın köküne kapanıp ağladı

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, () DÜZCE'de, ilkokul 2. sınıf öğrencisi bir çocuk her gün geçtiği yolda bulunan bir ağacın kesildiğini görünce köküne kapanarak dakikalarca ağladı. Küçük çocuğun babası tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Düzce Şıralık Mahallesi'nde oturan özel bir okula giden 8 yaşındaki Doruk Tuzcu, Düzce Belediyesi Kültür Merkezi yanında bulunan ve her gün gördüğü ağacın kesilmiş olduğunu görünce ağacın köküne kapanarak ağlamaya başladı. Doruk Tuzcu'nun babası Emrah Tuzcu ise oğlunun ağladığı anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabında paylaştı. Video kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından paylaşılınca, Doruk Tuzcu özellikle doğa severler tarafından fenomen haline geldi.