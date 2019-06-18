(Görüntülü) Keşan'da Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

MISIR'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muhammed Mursi için Edirne'nin Keşan ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Şehir genelindeki camilerde verilen selaların ardından kılınan öğle namazından sonra İki Minareli Çarşı Camii'nde Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı cenaze namazını Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit kıldırdı. Namazdan sonra da Müftü Yiğit, Mursi ve tüm şehitler içinde dua etti.

