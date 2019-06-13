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(Görüntülü) Kendisini ateşe verdi, itfaiye eri kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö. (45), evinde üzerine benzin dökerek, kendisini yakmaya kalkıştı. Camı kırıp, içeriye giren itfaiye eri Fatih Eren tarafından üzerine su sıkılarak, kurtarılan...

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö. (45), evinde üzerine benzin dökerek, kendisini yakmaya kalkıştı. Camı kırıp, içeriye giren itfaiye eri Fatih Eren tarafından üzerine su sıkılarak, kurtarılan Savaş Ö.'nün vücudunda yanıklar oluştu. Olay bugün saat 11.00 sıralarında, Bayramiç ilçesinin Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşaşan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Savaş Ö., evinde şişe içindeki benzini üzerine dökerek, ateşe verdi. Evden çıkan dumanı görenler, Bayramiç Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Adrese gelen itfaiye ekibinde görevli olan Fatih Eren, pencere camını kırarak, içeri girdi. Savaş Ö.'yü saran alevleri su sıkarak, söndürdü. Daha sonra da dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri gelinceye kadar Ö.'nün acılarını, bahçe hortumuyla su sıkarak, azaltmaya çalıştı. 4 yıl önce de kendisini yakma girişiminde bulunan Savaş Ö., gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Savaş Ö.'nün vücudunda derin yanıklar oluştuğu bildirildi. Evde inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri, içeride yoğun benzin kokusu olduğunu, yangının eşyalara sıçramadığını belirledi. Komşu Ümmühan Şahin (70) , Savaş Ö.'nün 4 yıl önce de kendisini benzin dökerek yakmak istediğini ve evde yangın çıktığını anlattı. Polis, soruşturma başlattı.

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