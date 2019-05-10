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(Görüntülü) Kendisini Atatürk heykeline zincirleyip, iş istedi

ELAZIĞ'da 7 aydır işsiz olduğunu iddia eden kişi, kendisini Atatürk heykeline zincirleyerek iş istedi. Olay, dün gece Gazi Caddesi’ndeki Atatürk heykelinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu iddia...

ELAZIĞ'da 7 aydır işsiz olduğunu iddia eden kişi, kendisini Atatürk heykeline zincirleyerek iş istedi. Olay, dün gece Gazi Caddesi’ndeki Atatürk heykelinin önünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, 7 aydır işsiz olduğunu iddia ederek, kendisini Atatürk heykeline zincirle bağladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zincirleri kopardıktan sonra şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

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