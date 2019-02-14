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(Görüntülü) Kemer'i vuran hortumun görüntüsü ortaya çıktı

ANTALYA'nın Kemer ilçesini vuran ve üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) kaybolmasına neden olan hortumun görüntüsü ortaya çıktı. Kemer Küçük Sanayi Sitesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, üniversite öğrencisi Kader...

ANTALYA'nın Kemer ilçesini vuran ve üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) kaybolmasına neden olan hortumun görüntüsü ortaya çıktı. Kemer Küçük Sanayi Sitesi'nde 24 Ocak'ta meydana gelen hortum, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın annesinin kullandığı otomobili Ağva Deresi'ne sürükledi. Araçtan çıkmayı başaran anne Ayla Akkın, hastanede bir süre tedavi görürken, Kader Buse Acar ise derede kayboldu. Karada, denizde ve derede Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları yapıldı ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi. Küçük Sanayi Sitesi'nden geçen hortumun görüntüleri ortaya çıktı. Sitedeki esnafın çektiği görüntüler hortumun boyutu ve gücünü gözler önüne serdi. Devasa hortumun sitenin içinden geçerken çatılardaki malzemeleri söküp, savurması görüntülere yansıdı. Görüntülerde, hortumun birkaç saniye içinde sitenin içinden geçip gittiği belirlendi.

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